對抗酷暑！7-ELEVEN新推「搖搖沙拉、CITY TEA多肉葡萄冰沙」　還有霜淇淋、思樂冰、哈根達斯限時優惠

最近天氣熱到爆，下週還即將迎來全年最熱節氣「大暑」，7-ELEVEN祭出多款涼夏食飲方案，自7月24日起推出「搖搖沙拉」、「CITY TEA水果冰沙」全新商品，同時看好夏日涼感食飲的高需求，展開「冷麵大賞」、「飲料抽抽樂」兩大優惠活動；並響應7月21日世界冰淇淋日，思樂冰、雪淋霜、酷聖石可享現做冰品限時優惠。

7-ELEVEN觀察到夏季飯糰、冷麵、沙拉等輕食業績隨著天氣越炎熱銷售越佳，每年7至8月銷售較平時成長2成以上，7月24日起推出「鮭魚鮭魚卵飯糰」、「燻雞總匯鮮蔬三明治」、素蔬食自有品牌天素地蔬「松露蕈菇軟法堡」等多款低卡的輕食新品，7月24日至8月6日展開為期兩週的「冷麵大賞」優惠活動，指定涼麵享79元優惠價，最高可省10元，並推出新品「日式擔擔冷烏龍麵」及季節暢銷品「和風中華冷麵」。

炎炎夏日沙拉銷售持續穩定成長，7-ELEVEN具有超商通路最齊全的沙拉結構，精選高規格清洗截切的新鮮蔬菜，以多元食材設計豐富沙拉菜單，包含配菜型的盒裝小點、鮮蔬捲餅、主食型沙拉餐、時蔬沙拉餐等近20款沙拉商品。7月24日起搖搖旋風也刮進超商，7-ELEVEN引進全新杯裝吃法「搖搖沙拉」，簡單3步驟倒入醬汁後搖一搖均勻混和，有溏心蛋鮪魚、燻腸紅醬兩款新口味，售價皆為59元。

暑假進入飲料銷售旺季，7-ELEVEN連續多年推出飲料抽抽樂活動，去年共吸引上百萬人次參與，消費者可預先在7-ELEVEN APP、7-ELEVEN LINE官方帳號線上試手氣再到門市消費，線上線下抽抽樂折扣將擇低者折價，一天最多有5次中獎機會。即日起至8月20日止，凡購買20元（含）以上指定飲料任2件即可參加抽獎，人氣飲品最低折扣只要0元起，還有機會抽中Google Pixal 8手機一支。

每年7月第3個星期日是「國際冰淇淋日」，7-ELEVEN推出眾多冰品優惠與消費者一同對抗酷暑，除了包裝冰品引進多款獨家水果系新品、CITY獨領超商通路之先推出的夏季冰沙結構「CITY TEA水果冰沙」，於7月24日起再推出「多肉葡萄」新口味，以新鮮無籽葡萄為基底與椰果結合，果肉酸甜平衡，清新爽口，售價85元，7月24日至8月6日限時嘗鮮價75元。

7-ELEVEN並於7月19日到7月22日在限定門市推出雪淋霜、酷聖石、思樂冰優惠，指定品項皆可享第2件10元；廣大網友狂敲碗、殷切期盼的「布丁焦糖淋醬」也將於7月19日起限量開贈，凡購買任一口味霜淇淋2支、或酷聖石複合店3oz冰淇淋任一杯，即贈限量「布丁焦糖淋醬」一個。

7月24日至8月6日7-ELEVEN「冰品嘉年華」還有指定冰品任選第2件6折，以及哈根達斯迷你杯／雪糕／雪酥任選2件79折、3件75折等限時優惠。

此外，炎夏出遊「2024年福隆沙雕藝術季」更是許多人每年必訪景點，7-ELEVEN預估周邊沿線門市將湧入大批遊客，備貨量增加逾2至3倍，並陸續在限定門市引進思樂冰、雪淋霜等消暑冰品，8月底前憑「2024福隆國際沙雕藝術季」當日門票票根到新福隆門市、福隆站門市即可享CITY TEA純茶系列或大杯思樂冰同品項買1送1優惠。