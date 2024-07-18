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最古老的威士忌！麥卡倫紅色經典系列 推出73年酒款

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「The Red Collection 73年」蒸餾於1950年，在麥卡倫定製的專屬橡木桶歷經73年的光陰，直至熟成達巔峰時汲取裝瓶珍稀問世。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The Red Collection 73年」蒸餾於1950年，在麥卡倫定製的專屬橡木桶歷經73年的光陰，直至熟成達巔峰時汲取裝瓶珍稀問世。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫在迎來品牌200周年之際，以「承繼過往，放眼未來」的精神，引領品飲者深入探索過去、現在和未來。傳承經典「麥卡倫紅」的最古老威士忌「The Red Collection」，今年更推出系列中全新的73年酒款，不僅悉心記錄人類漫漫歷史極具意義的時刻，更完美體現麥卡倫經典且流傳久遠的精神。

威士忌史上最古老的系列「The Red Collection」，由麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell於2020年精心策畫，不僅包含常駐的40年、50年和60年份，更包括不定期推出的71年、73年、74年、77年與78年，彰顯麥卡倫兩個世紀以來的釀酒智慧與極致工藝，引領全球威士忌愛好者踏上一段穿越時空的旅程。

麥卡倫「The Red Collection 73年」蒸餾於1950年，在麥卡倫定製的專屬橡木桶歷經73年光陰的靜置，直至熟成達巔峰時由麥卡倫釀酒大師Euan Kennedy汲取裝瓶珍稀問世，酒液呈現100%自然的銅黃玉色，嗅聞時散發出古老木質調、杏桃果醬與糖漿餡餅的香氣，尾段以烘烤蘋果、肉荳蔻和熱帶風味收尾，入口時口腔彌漫著棗子、太妃糖漿和淡淡的茶香，尾韻果香、柔和的丹寧和迷人的香料繁複交織，如同品嚐優質的Palo Cortado雪莉酒，香氣精緻優雅，口感豐滿醇厚。

新酒款的瓶身由工匠精心手工打造，每瓶均附有麥卡倫釀酒大師Euan Kennedy親筆簽名，並存放於麥卡倫精心挑選、運用橡木桶餘木製作的手工精裝禮盒中，內部鋪墊採用Bridge of Weir Leather再生的柔軟紅色蘇格蘭皮革，完整實踐麥卡倫與自然共生的永續精神。

此外，麥卡倫更與西班牙藝術家Javi Aznárez攜手合作，為「The Red Collection 73年」推出精美插畫與全新動畫作品，生動描繪了1950年麥卡倫的歷史典故，以及現今在蘇格蘭斯佩河上方嶄新的酒廠，運用插畫緊密地繫起麥卡倫的過去與現在，引領世人共同探索這段不朽的傳奇。

Javi Aznárez表示：「此次作品詮釋了麥卡倫的過去與現在，將這個品牌漫長歷史中的重要時刻永恆傳承，生動展現了兩個世紀以來的釀酒智慧、無與倫比的工藝和創意，我非常享受與麥卡倫的激盪，並投入於其中。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫再度與西班牙藝術家Javi Aznárez攜手合作，為「The Red Collection 73年」推出精美插畫與全新動畫作品。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫再度與西班牙藝術家Javi Aznárez攜手合作，為「The Red Collection 73年」推出精美插畫與全新動畫作品。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
自1824年起麥卡倫持採用「精緻小巧蒸餾器」，創造出獨特、豐富且飽滿風味威士忌，成就麥卡倫威士忌的卓越領導地位。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
自1824年起麥卡倫持採用「精緻小巧蒸餾器」，創造出獨特、豐富且飽滿風味威士忌，成就麥卡倫威士忌的卓越領導地位。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫釀酒師Euan Kennedy（中）傳承百年釀酒智慧與無與倫比的創意，成就穿梭時空的極致工藝。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫釀酒師Euan Kennedy（中）傳承百年釀酒智慧與無與倫比的創意，成就穿梭時空的極致工藝。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威士忌史上最古老的系列「The Red Collection」，包括常駐的40年、50年和60年，以及不定期推出的71年、73年、74年、77年與78年。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威士忌史上最古老的系列「The Red Collection」，包括常駐的40年、50年和60年，以及不定期推出的71年、73年、74年、77年與78年。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
傳承經典「麥卡倫紅」的最古老威士忌「The Red Collection」，推出系列全新73年酒款，完美體現麥卡倫經典且流傳久遠的精神。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
傳承經典「麥卡倫紅」的最古老威士忌「The Red Collection」，推出系列全新73年酒款，完美體現麥卡倫經典且流傳久遠的精神。圖／台灣愛丁頓提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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