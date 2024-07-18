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星宇航空Galactic Lounge首換新菜色 煙火女義大利麵搭整隻螃蟹

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
頭等艙專屬新菜色「煙火女軟殼蟹義大利麵」，搭配一整隻外酥內軟的螃蟹。圖／星宇航空提供
頭等艙專屬新菜色「煙火女軟殼蟹義大利麵」，搭配一整隻外酥內軟的螃蟹。圖／星宇航空提供

星宇航空第二航廈Galactic Lounge今年2月起正式營運後，首度迎來全新一季單點菜單，挑戰貴賓室最浮誇餐點，包含有一整隻螃蟹的煙火女軟殼蟹義大利麵、川味椒麻擔擔麵，更與知名香氛品牌JO MALONE LONDON，期間限定於貴賓室內擺放多項經典品項供旅客使用。

星宇航空表示，頭等艙專屬新菜色煙火女軟殼蟹義大利麵，搭配一整隻外酥內軟的軟殼蟹，以及川味椒麻擔擔麵等，頭等艙和商務艙都能品嚐到，另有BBQ手撕豬肉堡、和風黃金豆腐堡套餐等多樣選擇。

早餐菜單部分，頭等艙限定台式虱目魚粥；考量星宇航空身為越南航點最多的國籍航空，也提供越式清爽涼手捲，以及為素食者量身定製的芋泥素肉鬆三明治。

星宇航空表示，第二航廈Galactic Lounge除推出全新菜色，更攜手雅詩蘭黛集團，和旗下知名香氛品牌JO MALONE LONDON合作，7月起為期一季為旅客帶來嗅覺新體驗。

挑選適合炎熱夏天的活力清新香味，擺放英國梨與小蒼蘭擴香、藍風鈴潔膚露、黑石榴潤膚乳以及英國梨與小蒼蘭香水於貴賓室空間供旅客使用，讓旅客在下一段航程放鬆並舒緩壓力，保持最佳狀態。

川味椒麻擔擔麵，Q彈麵體裹覆滿滿川式風味醬汁。圖／星宇航空提供
川味椒麻擔擔麵，Q彈麵體裹覆滿滿川式風味醬汁。圖／星宇航空提供
第二航廈Galactic Lounge以時空列車的穿越之旅為概念，串連起旅客與飛行之間的旅程。圖／星宇航空提供
第二航廈Galactic Lounge以時空列車的穿越之旅為概念，串連起旅客與飛行之間的旅程。圖／星宇航空提供
頭等艙限定的「台式虱目魚粥」口味道地，新鮮虱目魚、白刺蝦和粥體完美融合。圖／星宇航空提供
頭等艙限定的「台式虱目魚粥」口味道地，新鮮虱目魚、白刺蝦和粥體完美融合。圖／星宇航空提供
星宇航空身為越南航點最多的國籍航空，也提供越式清爽涼手捲。圖／星宇航空提供
星宇航空身為越南航點最多的國籍航空，也提供越式清爽涼手捲。圖／星宇航空提供
為素食者量身定制的芋泥素肉鬆三明治。圖／星宇航空提供
為素食者量身定制的芋泥素肉鬆三明治。圖／星宇航空提供
星宇航空第二航廈Galactic Lounge首度迎來全新菜色。圖／星宇航空提供
星宇航空第二航廈Galactic Lounge首度迎來全新菜色。圖／星宇航空提供
第二航廈Galactic Lounge攜手雅詩蘭黛集團，和旗下知名香氛品牌JO MALONE LONDON合作，7月起為期一季為旅客帶來嗅覺新體驗。圖／星宇航空提供
第二航廈Galactic Lounge攜手雅詩蘭黛集團，和旗下知名香氛品牌JO MALONE LONDON合作，7月起為期一季為旅客帶來嗅覺新體驗。圖／星宇航空提供

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