星宇航空Galactic Lounge首換新菜色 煙火女義大利麵搭整隻螃蟹

星宇航空第二航廈Galactic Lounge今年2月起正式營運後，首度迎來全新一季單點菜單，挑戰貴賓室最浮誇餐點，包含有一整隻螃蟹的煙火女軟殼蟹義大利麵、川味椒麻擔擔麵，更與知名香氛品牌JO MALONE LONDON，期間限定於貴賓室內擺放多項經典品項供旅客使用。

星宇航空表示，頭等艙專屬新菜色煙火女軟殼蟹義大利麵，搭配一整隻外酥內軟的軟殼蟹，以及川味椒麻擔擔麵等，頭等艙和商務艙都能品嚐到，另有BBQ手撕豬肉堡、和風黃金豆腐堡套餐等多樣選擇。

早餐菜單部分，頭等艙限定台式虱目魚粥；考量星宇航空身為越南航點最多的國籍航空，也提供越式清爽涼手捲，以及為素食者量身定製的芋泥素肉鬆三明治。

星宇航空表示，第二航廈Galactic Lounge除推出全新菜色，更攜手雅詩蘭黛集團，和旗下知名香氛品牌JO MALONE LONDON合作，7月起為期一季為旅客帶來嗅覺新體驗。