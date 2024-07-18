聽新聞
test
0:00 / 0:00
F1最時髦冠軍Lewis Hamilton聯手Dior 客座設計滑雪板
Dior宣布七屆一級方程式世界冠軍、多個領域的開拓者和時尚指標Lewis Hamilton成為全新Dior男裝品牌大使，並同時發表由Dior男裝創意總監Kim Jones與Lewis Hamilton攜手出任客座設計師的Dior Lifestyle膠囊系列男裝。
Dior Lifestyle膠囊系列男裝的靈感來自非洲，包括衣料與天然面料、鮮豔色彩與信仰等元素，不過卻聚焦於滑雪與單板滑雪等冬季運動，展現Lewis Hamilton身為七次一級方程式賽車賽事冠軍之外的另一面。
服裝部分以寬鬆的剪裁輪廓強化運動感與休閒氣息，並透過西非國家布吉納法索（BURKINA FASO）的織工結合巴黎的Dior和日本運動品牌DESCENT的日本滑雪服風格。休閒款西裝運用傳統的Dior花呢布料與垂墜感的丹寧、針織衫、毛衣與毛絨單品形成對比，部分採用有機或回收紡織布料製作，並足以抵抗嚴寒氣候。
配件亦呼應此主軸，其中包括從源自瑞典的高科技POC裝備透過瑞士THE SWISS FACTORY 9工廠製作的「NEO ARTISANAL」客製化滑雪板。Dior工坊製作的包款與鞋款，融合傳統與科技工藝元素，特色在於以各種材質取代皮革的運用，B44 Blade聯名鞋款洋溢的復古與運動風格及輪廓，多層超細纖維打造的Dior Snow德比鞋則可適應雪地狀態並搭配雪板，全新Dior拉鍊後背包結合功能性與裝飾性，以採用超彈性耐用布料製作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言