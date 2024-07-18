快訊

店員們大玩「手丟茶凍、空拋冰淇淋」！清心福全總部：立即停業懲處

加保500萬！台塑大老四度羈押未成1500萬元交保 檢擬抗告

陸三中全會公報出爐！免去秦剛中央委員職務卻仍稱「同志」 李尚福等人遭開除黨籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

F1最時髦冠軍Lewis Hamilton聯手Dior 客座設計滑雪板

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior與Lewis Hamilton攜手推出Dior Lifestyle膠囊系列男裝。圖／Dior提供
Dior與Lewis Hamilton攜手推出Dior Lifestyle膠囊系列男裝。圖／Dior提供

Dior宣布七屆一級方程式世界冠軍、多個領域的開拓者和時尚指標Lewis Hamilton成為全新Dior男裝品牌大使，並同時發表由Dior男裝創意總監Kim Jones與Lewis Hamilton攜手出任客座設計師的Dior Lifestyle膠囊系列男裝。

Dior Lifestyle膠囊系列男裝的靈感來自非洲，包括衣料與天然面料、鮮豔色彩與信仰等元素，不過卻聚焦於滑雪與單板滑雪等冬季運動，展現Lewis Hamilton身為七次一級方程式賽車賽事冠軍之外的另一面。

服裝部分以寬鬆的剪裁輪廓強化運動感與休閒氣息，並透過西非國家布吉納法索（BURKINA FASO）的織工結合巴黎的Dior和日本運動品牌DESCENT的日本滑雪服風格。休閒款西裝運用傳統的Dior花呢布料與垂墜感的丹寧、針織衫、毛衣與毛絨單品形成對比，部分採用有機或回收紡織布料製作，並足以抵抗嚴寒氣候。

配件亦呼應此主軸，其中包括從源自瑞典的高科技POC裝備透過瑞士THE SWISS FACTORY 9工廠製作的「NEO ARTISANAL」客製化滑雪板。Dior工坊製作的包款與鞋款，融合傳統與科技工藝元素，特色在於以各種材質取代皮革的運用，B44 Blade聯名鞋款洋溢的復古與運動風格及輪廓，多層超細纖維打造的Dior Snow德比鞋則可適應雪地狀態並搭配雪板，全新Dior拉鍊後背包結合功能性與裝飾性，以採用超彈性耐用布料製作。

Dior與Lewis Hamilton攜手推出Dior Lifestyle膠囊系列男裝。圖／Dior提供
Dior與Lewis Hamilton攜手推出Dior Lifestyle膠囊系列男裝。圖／Dior提供
Dior Lifestyle膠囊系列男裝聚焦於滑雪與單板滑雪等冬季運動。圖／Dior提供
Dior Lifestyle膠囊系列男裝聚焦於滑雪與單板滑雪等冬季運動。圖／Dior提供
Dior Lifestyle膠囊系列男裝的靈感來自非洲。圖／Dior提供
Dior Lifestyle膠囊系列男裝的靈感來自非洲。圖／Dior提供
服裝部分以寬鬆的剪裁輪廓強化運動感與休閒氣息。圖／Dior提供
服裝部分以寬鬆的剪裁輪廓強化運動感與休閒氣息。圖／Dior提供
Dior與Lewis Hamilton攜手推出Dior Lifestyle膠囊系列男裝。圖／Dior提供
Dior與Lewis Hamilton攜手推出Dior Lifestyle膠囊系列男裝。圖／Dior提供
Dior工坊製作的包款與鞋款，融合傳統與科技工藝元素。圖／Dior提供
Dior工坊製作的包款與鞋款，融合傳統與科技工藝元素。圖／Dior提供
Dior Lifestyle膠囊系列男裝的靈感來自非洲。圖／Dior提供
Dior Lifestyle膠囊系列男裝的靈感來自非洲。圖／Dior提供
Dior Lifestyle膠囊系列男裝聚焦於滑雪與單板滑雪等冬季運動。圖／Dior提供
Dior Lifestyle膠囊系列男裝聚焦於滑雪與單板滑雪等冬季運動。圖／Dior提供
服裝部分以寬鬆的剪裁輪廓強化運動感與休閒氣息。圖／Dior提供
服裝部分以寬鬆的剪裁輪廓強化運動感與休閒氣息。圖／Dior提供
B44 Blade聯名鞋款洋溢的復古與運動風格及輪廓，凸顯本次合作的一大特色。圖／Dior提供
B44 Blade聯名鞋款洋溢的復古與運動風格及輪廓，凸顯本次合作的一大特色。圖／Dior提供
全新Dior拉鍊後背包，全包採用超彈性耐用布料。圖／Dior提供
全新Dior拉鍊後背包，全包採用超彈性耐用布料。圖／Dior提供
「NEO ARTISANAL」客製化滑雪板。圖／Dior提供
「NEO ARTISANAL」客製化滑雪板。圖／Dior提供

Dior 日本 運動

延伸閱讀

JISOO暢遊巴黎這顆包隨身！經典設計好收納不怕掉東西

狐狸、刺蝟、松鼠.. Dior最新高級珠寶根本童話森林

Dior如何靠「明星效應」穩坐營收前段班？Jisoo、NewJeans搶攻年輕族群，簽下「周董」原因其實不簡單！

陳庭妮「包很緊」也性感靠設計 王淨增高13公分站台Dior

相關新聞

對抗酷暑！7-ELEVEN新推「搖搖沙拉、CITY TEA多肉葡萄冰沙」　還有霜淇淋、思樂冰、哈根達斯限時優惠

最近天氣熱到爆，下週還即將迎來全年最熱節氣「大暑」，7-ELEVEN祭出多款涼夏食飲方案，自7月24日起推出「搖搖沙拉」...

星宇航空Galactic Lounge首換新菜色 煙火女義大利麵搭整隻螃蟹

星宇航空第二航廈Galactic Lounge今年2月起正式營運後，首度迎來全新一季單點菜單，挑戰貴賓室最浮誇餐點，包含...

宋雨琦新歌FREAK舞步也太可愛了！FENDI七夕組新CP

迎接即將到來的七夕情人節，FENDI特別推出色彩繽紛的2024七夕限定系列，由FENDI品牌大使宋雨琦和歌手慶憐拍攝形象...

夏姿創辦人親力設計 采采食茶玉兔月亮禮盒限量登場

中秋節象徵著團圓和團聚，而玉兔和月亮則是中秋故事中最為人熟知的元素。由Shiatzy Chen創辦人王陳彩霞創設的采采食...

冷水一搖即飲！伯朗冰咖「易搖即溶咖啡」新上市

想喝就用搖的！這是伯朗咖啡今夏新推的「ONE BREW易搖即溶咖啡」凍乾隨身條新品，有別於市面上僅能熱沖的即溶咖啡，ON...

首度上榜即奪冠！香港連4年摘「亞洲50最佳酒吧」榜首

香港酒吧Bar Leone締造歷史，成為史上首間首次入選「亞洲50最佳酒吧」（Asia’s 50 Best Bars）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。