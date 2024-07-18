F1最時髦冠軍Lewis Hamilton聯手Dior 客座設計滑雪板

Dior宣布七屆一級方程式世界冠軍、多個領域的開拓者和時尚指標Lewis Hamilton成為全新Dior男裝品牌大使，並同時發表由Dior男裝創意總監Kim Jones與Lewis Hamilton攜手出任客座設計師的Dior Lifestyle膠囊系列男裝。

Dior Lifestyle膠囊系列男裝的靈感來自非洲，包括衣料與天然面料、鮮豔色彩與信仰等元素，不過卻聚焦於滑雪與單板滑雪等冬季運動，展現Lewis Hamilton身為七次一級方程式賽車賽事冠軍之外的另一面。

服裝部分以寬鬆的剪裁輪廓強化運動感與休閒氣息，並透過西非國家布吉納法索（BURKINA FASO）的織工結合巴黎的Dior和日本運動品牌DESCENT的日本滑雪服風格。休閒款西裝運用傳統的Dior花呢布料與垂墜感的丹寧、針織衫、毛衣與毛絨單品形成對比，部分採用有機或回收紡織布料製作，並足以抵抗嚴寒氣候。