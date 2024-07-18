宋雨琦新歌FREAK舞步也太可愛了！FENDI七夕組新CP

迎接即將到來的七夕情人節，FENDI特別推出色彩繽紛的2024七夕限定系列，由FENDI品牌大使宋雨琦和歌手慶憐拍攝形象影片，以趣意盎然的造型風格演繹男女裝、包款、鞋履和配飾。影片中，宋雨琦與慶憐在宋雨琦首張個人迷你專輯《YUQ1》的主打曲《FREAK》明快的節奏中隨意切換造型，自然而流暢地互動，舞步充滿活力與張力，詮釋七夕系列豐富的搭配性。

七夕系列以多色FF logo刺繡圖案是該系列包款的主打，以米色為背景，使用紅色、嬌嫩的粉色、墨綠色和駝色作為點綴，標誌性帆布款Baguette包和暖棕色調的Iconic Peekaboo迷你包、迷你 Baguette包、迷你 Mon Trésor包和小號 Roll包都為七夕換上這款新裝，Origami迷你還配上粉色水貂毛與皮革拼接的Fortune Teller吊飾，可愛討喜。還有同色款的FENDI Match厚底運動鞋可搭配穿著，棒球帽上則裝飾FENDI Roma徽標。