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宋雨琦新歌FREAK舞步也太可愛了！FENDI七夕組新CP

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
宋雨琦與慶憐演繹FENDI 2024七夕限定系列。圖／FENDI提供
宋雨琦與慶憐演繹FENDI 2024七夕限定系列。圖／FENDI提供

迎接即將到來的七夕情人節，FENDI特別推出色彩繽紛的2024七夕限定系列，由FENDI品牌大使宋雨琦和歌手慶憐拍攝形象影片，以趣意盎然的造型風格演繹男女裝、包款、鞋履和配飾。影片中，宋雨琦與慶憐在宋雨琦首張個人迷你專輯《YUQ1》的主打曲《FREAK》明快的節奏中隨意切換造型，自然而流暢地互動，舞步充滿活力與張力，詮釋七夕系列豐富的搭配性。

七夕系列以多色FF logo刺繡圖案是該系列包款的主打，以米色為背景，使用紅色、嬌嫩的粉色、墨綠色和駝色作為點綴，標誌性帆布款Baguette包和暖棕色調的Iconic Peekaboo迷你包、迷你 Baguette包、迷你 Mon Trésor包和小號 Roll包都為七夕換上這款新裝，Origami迷你還配上粉色水貂毛與皮革拼接的Fortune Teller吊飾，可愛討喜。還有同色款的FENDI Match厚底運動鞋可搭配穿著，棒球帽上則裝飾FENDI Roma徽標。

女裝以沙色、茄紫色、橄欖綠等為主調，彩色FF logo圖案滿版出現在斜紋長款襯衫裙上，還有活潑的白色抽繩兜帽寬大運動衫、套頭衫與抽繩短褲，均訂製有兩種撞色亮片FF刺繡；白色純棉T恤飾有FENDI Roma標誌刺繡，與包款相呼應。男裝則主要由沙色、丹寧藍、酒紅色、森林綠等色調構成，桑蠶絲襯衫、兩面穿尼龍防風夾克都換上新色FF logo，可混搭活潑的米色、丹寧藍純棉T恤、百慕大短褲和棒球帽組成最有個性的情人裝。

宋雨琦與慶憐演繹FENDI 2024七夕限定系列。圖／FENDI提供
宋雨琦與慶憐演繹FENDI 2024七夕限定系列。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI 2024七夕限定系列。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI 2024七夕限定系列。圖／FENDI提供
宋雨琦與慶憐演繹FENDI 2024七夕限定系列。圖／FENDI提供
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宋雨琦演繹FENDI 2024七夕限定系列。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI 2024七夕限定系列。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI 2024七夕限定系列。圖／FENDI提供
宋雨琦演繹FENDI 2024七夕限定系列。圖／FENDI提供

FENDI 七夕

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