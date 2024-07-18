夏姿創辦人親力設計 采采食茶玉兔月亮禮盒限量登場
中秋節象徵著團圓和團聚，而玉兔和月亮則是中秋故事中最為人熟知的元素。由Shiatzy Chen創辦人王陳彩霞創設的采采食茶（CHA CHA THÉ），今年中秋特別限量推出玉兔月亮禮盒，禮盒設計靈感來自於玉兔搗藥的傳說和皎潔的滿月，由王陳彩霞親力參與設計。
「中秋節是一個充滿溫情的節日，每個家庭都會在這一天圍坐在一起，共享美食，共話團圓。」王陳彩霞表示：「我希望通過這款禮盒，讓大家在品味美食的同時，也能感受到節日的美好和傳統文化的魅力。」
玉兔月亮限量禮盒外包裝上精緻的圖案，描繪了玉兔在月光下歡快跳躍的場景，讓人感受到濃濃的節日氛圍。在月餅的口味方面，也在創新中進一步彰顯美味。
「金芳流心餅（奶黃）」將金黃色滑順的流心內餡，與綿密外皮相互融合，包餡流心柔滑，甜而不膩。「香芝流心餅（芝麻）」包入香濃芝麻流心，內餡香甜，芝麻香氣濃郁，令人回味無窮。
「黃金干貝酥」以頂級乾干貝烘烤拉絲，與鴨蛋黃、綠豆沙等揉合而成，入口先是起司香氣的酥皮，接續干貝餡料的濃郁口感，讓人欲罷不能。「翠綠蛋黃酥」採用鐵觀音中式酥皮，呈現自然翠玉紋理，入口時鹹蛋黃內餡伴隨鐵觀音茶香，口感層次豐富。
此次中秋限定禮盒採限量發售，提供多種組合，售價1,280元起，可透過采采食茶官網和各大門市進行預訂，早鳥訂購時間為即日起至8月31日。早鳥期間內購買，至少可再享95折優惠，購買金額越高、折扣越多，最低可至88折，全系列適用。
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