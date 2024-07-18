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夏姿創辦人親力設計 采采食茶玉兔月亮禮盒限量登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金芳流心餅（奶黃）。圖／采采食茶提供
金芳流心餅（奶黃）。圖／采采食茶提供

中秋節象徵著團圓和團聚，而玉兔和月亮則是中秋故事中最為人熟知的元素。由Shiatzy Chen創辦人王陳彩霞創設的采采食茶（CHA CHA THÉ），今年中秋特別限量推出玉兔月亮禮盒，禮盒設計靈感來自於玉兔搗藥的傳說和皎潔的滿月，由王陳彩霞親力參與設計。

「中秋節是一個充滿溫情的節日，每個家庭都會在這一天圍坐在一起，共享美食，共話團圓。」王陳彩霞表示：「我希望通過這款禮盒，讓大家在品味美食的同時，也能感受到節日的美好和傳統文化的魅力。」

玉兔月亮限量禮盒外包裝上精緻的圖案，描繪了玉兔在月光下歡快跳躍的場景，讓人感受到濃濃的節日氛圍。在月餅的口味方面，也在創新中進一步彰顯美味。

「金芳流心餅（奶黃）」將金黃色滑順的流心內餡，與綿密外皮相互融合，包餡流心柔滑，甜而不膩。「香芝流心餅（芝麻）」包入香濃芝麻流心，內餡香甜，芝麻香氣濃郁，令人回味無窮。

「黃金干貝酥」以頂級乾干貝烘烤拉絲，與鴨蛋黃、綠豆沙等揉合而成，入口先是起司香氣的酥皮，接續干貝餡料的濃郁口感，讓人欲罷不能。「翠綠蛋黃酥」採用鐵觀音中式酥皮，呈現自然翠玉紋理，入口時鹹蛋黃內餡伴隨鐵觀音茶香，口感層次豐富。

此次中秋限定禮盒採限量發售，提供多種組合，售價1,280元起，可透過采采食茶官網和各大門市進行預訂，早鳥訂購時間為即日起至8月31日。早鳥期間內購買，至少可再享95折優惠，購買金額越高、折扣越多，最低可至88折，全系列適用。

采采食茶今年中秋限量推出玉兔月亮禮盒。圖／采采食茶提供
采采食茶今年中秋限量推出玉兔月亮禮盒。圖／采采食茶提供
翠綠蛋黃酥。圖／采采食茶提供
翠綠蛋黃酥。圖／采采食茶提供
黃金干貝酥。圖／采采食茶提供
黃金干貝酥。圖／采采食茶提供
香芝流心餅（芝麻）。圖／采采食茶提供
香芝流心餅（芝麻）。圖／采采食茶提供

「弦月（二）」禮盒有黃金干貝酥月餅 3入、鐵觀音蛋黃酥 3入、奶黃流心餅 1入、芝麻流心餅 1入、蜂蜜燕窩黃金糖 2入，售價2,180元。圖／采采食茶提供
「弦月（二）」禮盒有黃金干貝酥月餅 3入、鐵觀音蛋黃酥 3入、奶黃流心餅 1入、芝麻流心餅 1入、蜂蜜燕窩黃金糖 2入，售價2,180元。圖／采采食茶提供
「慮映（三）」禮盒有4種口味月餅共4入、蜂蜜燕窩黃金糖 2入、采蜜糖 1入、華桂糖 1入，售價1,480元。圖／采采食茶提供
「慮映（三）」禮盒有4種口味月餅共4入、蜂蜜燕窩黃金糖 2入、采蜜糖 1入、華桂糖 1入，售價1,480元。圖／采采食茶提供

中秋節 夏姿 月餅

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