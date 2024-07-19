「半熟」理想混蛋的從容 力挺「靠山計畫」肯定助力

因為自己淋過雨，所以也想幫別人撐傘。

從校園進入社會、少年到成熟大人，理想混蛋去年發行第三張全創作專輯「半熟理想」備受樂迷肯定，那是源源不絕的音樂能量在經歷人生的斷捨離之後，讓人感受到的一份從容和平靜，他們逐漸學會誠實面對自己、面對內心真實的情感與傷痕。

回想4年前靠募資發行的首張專輯「愚者」，理想混蛋的小團隊裡只有4位團員和幾位朋友，手忙腳亂好一陣子，尤其實現理想的過程中，第一個大魔王就是經費不足，前幾首單曲都是團員們自己墊錢製作，「一開始我們一起約定，把音樂作品和演出的收入都存在一個共同的帳戶裡面，成為我們繼續產出下一個作品的基金。但想要製作一整張10首歌的專輯，真的有很長的一段距離！於是我們在歌迷們的建議下，去瞭解了募資這個方式」。

主唱雞丁性格溫柔，歌聲穿透力十足。圖 / 挺音樂提供

發行首張專輯後，理想混蛋有越來越多的演出機會以及作品累積的串流收入，「就慢慢開始能夠再把製作預算稍微往上調整。也很感謝在過去所有期間內，曾經幫助過理想混蛋的所有合作夥伴，陪伴我們一起成長。」也因此，理想混蛋身為「挺音樂! 音樂靠山計畫」推廣大使，身為過來人非常理解音樂路起步的艱辛，「我們都覺得有『挺音樂』這樣的計畫，對於正在實現自己夢想的年輕音樂人們來說，是非常能夠提供到幫助的！尤其是支持項目不限於『作品』或『演出』，能夠滿足不同階段、不同層面上的需求！」

計畫目前正在徵選第一屆的支持對象，很希望能夠看到更多在音樂路上努力的夥伴和新星獲得幫助之後，在作品或是演出上都可以跨出重要的那一步！

徵件時間至7/31 (三) 截止 ➤➤ https://supr.link/mAJdP

吉他手建廷有令人稱羨的腹肌。圖 / 挺音樂提供

目前「換日線」巡迴正在進行，日前他們剛結束的「回到昨日」台北場和桃園場不插電唱聊會，讓團員非常感動，「暌違很多年回到這麼近距離的演出形式，也安排了點歌和聊天的環節，聽聽小混蛋們分享他們的心情故事、他們最喜歡我們的哪一首歌曲，都讓我們覺得很開心、很幸福。這樣的演出，也讓我們回想起剛開始組團的時候，那份單純美好的快樂。」

阿哲是理想混蛋的門面，常在演唱會上逗笑觀眾。圖 / 挺音樂提供

理想混蛋的音樂中，往往能讓人找到溫柔而堅定的力量，「或許因為我們都是非常熱愛表演的人，所以其實演出對我們來說是個很充電的事情！每次和小混蛋們見面之後，獲得大家的熱情回饋，都會讓我們覺得能量滿滿。另外，雖然工作多，我們還是會提前半年到一年的時間，約定好大家一起休假的日期。有一兩個禮拜的時間，我們可以各自去旅行、體驗生活，好好沈澱自己的心情，也是個很好收集靈感的機會」。