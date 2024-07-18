冷水一搖即飲！伯朗冰咖「易搖即溶咖啡」新上市

想喝就用搖的！這是伯朗咖啡今夏新推的「ONE BREW易搖即溶咖啡」凍乾隨身條新品，有別於市面上僅能熱沖的即溶咖啡，ONE BREW易搖即溶咖啡系列能以冷水沖泡，全新系列共推出兩款口味，包含「無糖醇厚黑咖啡」與「含糖輕焙黑咖啡」。

據調查，全球即溶咖啡市場預計在2030年達到486億美元，年增長率為5.7%，而凍乾咖啡市場也以每年6%的速度增長，其中又以亞太區增長最快。觀察到此市場趨勢，伯朗咖啡今夏率先推出全新「ONE BREW易搖即溶咖啡」系列，透過特殊冷凍乾燥工法，不僅保留咖啡的香醇風味，同時也大幅提升溶解速度和便捷性，適合現代快節奏生活的消費者。

其中，「無糖醇厚黑咖啡」展現黑咖啡迷人的焦糖及巧克力醇厚香氣，口感圓潤柔和；「含糖輕焙黑咖啡」則加入微糖配方，散發細膩的醃漬蜜餞風味，調和出清爽明亮的微甘口感。

「ONE BREW易搖即溶咖啡」系列為條狀包裝設計，其易溶解的特性，不論是想調製冷飲或熱飲，甚至是加入牛奶沖調成一杯濃郁冰拿鐵，或是加入檸檬汁製作一杯消暑的西西里風味咖啡都能輕易滿足，倒入雪克杯或礦泉水中一搖即飲，隨時都能享受咖啡的美好時光。