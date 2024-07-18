首度上榜即奪冠！香港連4年摘「亞洲50最佳酒吧」榜首

香港酒吧Bar Leone締造歷史，成為史上首間首次入選「亞洲50最佳酒吧」（Asia’s 50 Best Bars）、即榮登榜首的酒吧。這也是香港酒吧連續第4年獲選為亞洲最佳酒吧。

香港旅遊發展局（旅發局）與「亞洲50最佳酒吧」主辦單位攜手合作，連續第二年將這項亞洲區最具權威的年度雞尾酒風尚盛會帶到香港。在為期多天的慶祝活動中，亞洲各地的調酒界精英齊聚香江，在香港多間備受讚譽的雞尾酒吧和特色酒館客席獻技，以迎接7月16日舉行的頒獎典禮。頒獎典禮計有超過千位亞洲首屈一指的調酒師和最具影響力的餐飲界人士等來港出席，場面盛大。

Bar Leone的主理人Lorenzo Antinori表示，「回首一年多前，我們剛開業的時候，不過是一支小團隊，那時我從未想像過Bar Leone有朝一日能榮登『亞洲50最佳酒吧』榜首。香港的酒吧業是一個競爭激烈的大熔爐，每間酒吧都在力求蛻變，反映出香港精彩多元的面貌。能夠獲選為亞洲最佳酒吧，充分印證了我們團隊始終如一的熱忱和堅毅奮進的精神。」

2024年度「亞洲50最佳酒吧」名單，也再次確立香港作為全球酒吧業卓越人才與創新樞紐的地位。香港在榜單前十強中佔據最多席位，且共有9間酒吧躋身這份權威排行榜，其中，包括享負盛名的COA（第4位）、Argo（第9位）、The Aubrey（第10位）、Darkside（第17位）、The Savory Project（第19位）、Penicillin（第24位）、Quinary（第26位）及Mostly Harmless（第45位）。

2024年度「亞洲50最佳酒吧」盛會圓滿舉行，進一步提升香港作為美食之都的盛譽，而這也是旅發局與50 Best三年合作計劃的首項活動。50 Best於未來兩年將在港舉辦另外兩項備受矚目的盛事。

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