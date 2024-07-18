訴求平價環保受歡迎 施華洛世奇引進實驗室培育鑽石

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）在台北發表Swarovski Created Diamonds Galaxy系列，宣告品牌的實驗室培育鑽石（Swarovski Created Diamonds）正式引進台灣。這次更特別從奧地利元送來台展出兩件定價上百萬的的高級訂製系列項鍊，其中包括好萊塢明星葛妮絲派特洛曾配戴過的款式。

施華洛世奇最初以以精湛水晶切割技術起家，百餘年來陸續開發出多種色彩的人造水晶、珍珠等服飾素材，實現創辦人Daniel Swarovski為大眾提供如鑽石般璀璨光芒的飾品的理想。近年來隨著實驗室培育鑽石得到法律認定與天然開採鑽石在化學、物理以及光學屬性方面100%相同，許多國際品牌紛紛開發出培育鑽石，以更為平價的方式為消費者提供另一種選擇。施華洛世奇可以說是目前第一家直營進台灣的國際品牌培育鑽石。

Swarovski Created Diamonds Galaxy系列及Eternity系列高級珠寶均採用可再生能源和100%回收金銀材質製作，鑽石則是以100%再生能源培育而成，所使用的每一顆培育鑽石均經過IGI國際寶石研究院認證，均能以代表鑽石品質的4C標準（切工、顏色、淨度、克拉重量）檢驗，顏色在G級以上，提供多種不同切割，單價較同等規格的天然開採鑽石略低。