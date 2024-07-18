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50店限定開賣！全家便利商店Fami!ce「三角、雙圓、雪花、手裏劍」新造型隨機出沒　霜淇淋限時3天買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起全台50間全家便利商店限定開賣Fami!ce新造型霜淇淋，由左至右依序為三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型。圖／全家便利商店提供
即日起全台50間全家便利商店限定開賣Fami!ce新造型霜淇淋，由左至右依序為三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型。圖／全家便利商店提供

全家便利商店自2013年起推出Fami!ce霜淇淋，11年來以獨家產業鏈打造口味與品質兼具的超級商品，持續穩坐超商社群聲量霸主，更有全台超過2,200間販售店的通路優勢，為霜淇淋市場第一品牌。「全家」Fami!ce不僅打造市面最多款創意及美味兼具的特色口味，近年就連霜淇淋造型、餅皮亦有新花樣，持續提供消費者全方位的新鮮感與驚喜感。

繼2021年、2022年先後推出討喜的「圓滾滾」、「萌布朗」霜淇淋造型，吸引消費者踩點嘗鮮之後，「全家」今天（7月18日）宣布即日起Fami!ce再推4款全新特殊造型，包含三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型，加上經典款及既有的特殊造型，合計共有7款霜淇淋造型，搭配不斷推陳出新的特色口味，可說是全通路組合最豐富的霜淇淋品牌，預計再掀起消費者打卡潮。全新4款霜淇淋特殊造型即日起於全台50間限定店舖隨機登場。

此外，本周會員限定優惠及「康康5」優惠也千萬別錯過，即日起至7月21日「全家」會員於店舖購買Let’s Café特大經典拿鐵、搖搖茶吧「桃粿仙女紅茶」可享同品項第2杯10元。7月19日至7月21日則有多樣商品買1送1優惠，活動品項包含Fami!ce霜淇淋、杜老爺藍莓優格雪糕、FamiCollection旨味日式綠等皆為同品項買1送1，桂格美顏膠原莓果飲及桂格補氣養蔘蜂蜜飲則可任選買1送1。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

全台共20間全家便利商店限定店舖即日起隨機販售全新手裏劍型、雪花型Fami!ce霜淇淋，亦有經典款及圓滾滾造型。圖／全家便利商店提供
全台共20間全家便利商店限定店舖即日起隨機販售全新手裏劍型、雪花型Fami!ce霜淇淋，亦有經典款及圓滾滾造型。圖／全家便利商店提供
即日起至7月21日全家便利商店會員於店舖購買Let’s Café特大經典拿鐵，可享同品項第2杯10元。圖／全家便利商店提供
即日起至7月21日全家便利商店會員於店舖購買Let’s Café特大經典拿鐵，可享同品項第2杯10元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋即日起推出4款全新特殊造型，包含手裏劍型、雪花型、雙圓型、三角型，於全台50間限定店舖隨機登場，加上經典款及既有的特殊造型，合計共有7種霜淇淋造型。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce霜淇淋即日起推出4款全新特殊造型，包含手裏劍型、雪花型、雙圓型、三角型，於全台50間限定店舖隨機登場，加上經典款及既有的特殊造型，合計共有7種霜淇淋造型。圖／全家便利商店提供
全台共30間全家便利商店限定店舖即日起隨機販售全新三角型、雙圓型Fami!ce霜淇淋，亦有經典款及萌布朗造型。圖／全家便利商店提供
全台共30間全家便利商店限定店舖即日起隨機販售全新三角型、雙圓型Fami!ce霜淇淋，亦有經典款及萌布朗造型。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出會員限定優惠，即日起至7月21日會員於店舖購買搖搖茶吧「桃粿仙女紅茶」，可享第2杯10元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出會員限定優惠，即日起至7月21日會員於店舖購買搖搖茶吧「桃粿仙女紅茶」，可享第2杯10元。圖／全家便利商店提供

品牌 消費者 霜淇淋

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