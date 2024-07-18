三井林口OUTLET二館 開幕日在這一天

看好近年林口地區的快速發展與移住人口不斷成長，加上未來鄰近預計進駐的媒體集團內大量員工的需求，三井擴大位於林口的OUTLET PARK營運規模，斥資興建二館，將於今年11月14日營運。

三井不動產集團進入台灣市場首座大型事業開發案MITSUI OUTLET PARK林口於2016年1月開幕，具備交通便利的優勢，每年都能吸引近千萬顧客到訪，開幕後帶動台灣商業市場的消費模式改變。

三井表示，林口OUTLET PARK開幕至今業績表現亮眼，並維持逐年成長，已邁入第8個年頭，此時宣布位於本設施旁的二館基地工程也已屆完工，預定將於今年11月14日迎接盛大開幕，預定增加約100家專櫃，加上原Ⅰ館約200家專櫃後，一館、二館規模將可達到約300家專櫃。

三井表示，目前在台共有6座商業設施據點。包含林口、台中港、台南3座OUTLET據點，區域型購物中心則有甫於去年開幕的Mitsui Shopping Park LaLaport台中，以及台北南港、高雄2座LaLaport也在持續推動中。