狂賀！台灣選手奪「世界咖啡拉花冠軍」謝溢宸：過程很痛苦

台灣選手再摘世界冠軍！6月27至29日於丹麥哥本哈根舉辦的「2024 WCC 世界盃拉花大賽」（World Latte Art Championship），台灣代表選手謝溢宸在36個國家冠軍代表選手中脫穎而出，摘下桂冠。謝溢宸今日舉辦媒體見面會，重新還原比賽現場展現的拉花技藝，共三種圖騰，分別代表他最喜歡的海陸空三種動物：鯨魚、駝鹿與龍。

這場咖啡拉花界最高殿堂的賽事，採高規格評選標準，場上同時有4位國際級評審，分別包括主審、視覺評審，以及一位影子評審、負責監督及評核所有比賽過程。今年由來自世界36位國家冠軍代表選手參賽，連續3天從激烈競爭的初賽、複賽，直至最終決賽。

今年28歲的謝溢宸，投入咖啡工作已有10年，除了在宜蘭開店，也積極參賽，共計拿下17個冠軍，他說，剛開始比賽是為了想證明自己，初期努力的找資料、看影片，從中學習各國選手的拉花技巧，之後慢慢轉變心態，希望透過參賽、認識更多志同道合的朋友。

謝溢宸於2019年開始參加台灣拉花大賽的代表權賽，前3次都拿到第二名，無緣代表台灣出賽，直到2023年才挑戰成功，不僅首度獲得台灣冠軍拿到代表權，且一舉摘下2024年拉花世界冠軍。他形容，過程很痛苦，「圖型須得原創，而且想得出來，也要能拉得出來。」他的做法是，先構圖再表現技巧，「在一只小小的咖啡杯中，拼湊出完美。」

現場有媒體笑問，比賽時也這麼從容不迫的說明與表演嗎？謝溢宸說，剛開始是刻意練習，慢慢內化成自然。