打造沉浸式展覽體驗！日本《鈴芽之旅》巡迴展8月來台 售票資訊一次看

在日本巡迴演出的《鈴芽之旅》（すずめの戸締まり）展覽將於8月來台展出！日本動畫大師新海誠的《鈴芽之旅》去（2023）年上映後便在各地掀起熱潮，在多國都創下動畫電影票房紀錄，在台灣也以2.52億的票房位居台灣影史日本電影票房第4名。這次的巡迴展包含了電影的手稿、分鏡稿、原畫及背景設定等資料展出，讓粉絲們都非常期待。

新海誠「災難三部曲」之一 以311為主題獻給震災後社會

YouTube／ GaragePlay 車庫娛樂

在《鈴芽之旅》中，17歲的少女鈴芽偶遇「閉門師」草太，好奇的鈴芽一路尾隨神秘的草太，並且在山中廢墟發現一扇古老的門，在鈴芽無意間機門關上後，日本各地出現了許多開啟的門，為了避免災厄發生，兩人必須將門一扇扇關上，從此踏上一場「關門之旅」。

此為新海誠繼《你的名字。》（君の名は。）及《天氣之子》（天気の子）後第三部以災難為主題的電影，這三部作品也被合稱為新海誠的「災難三部曲」。以311東日本大地震為主題，《鈴芽之旅》是一部獻給災後日本社會的溫暖作品，也被盛讚為新海誠歷年來最完整之作，不只在日本造成現象級討論，也在世界各國創下票房佳績。

現象級作品巡迴展8月來台 8大展區帶你沉浸式走入鈴芽的世界

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在「動畫電影」近一年的網路探索概念中就包含了《鈴芽之旅》，顯見這部作品是網路討論熱度非常高的動畫電影。此外，即便上映時間已經過了一年，《鈴芽之旅》在《網路溫度計DailyView》的動畫電影網路口碑排行榜中仍名列第12名。

《網路溫度計DailyView》動畫電影網路口碑排行榜

《網路溫度計DailyView》動畫電影網路口碑排行榜

療癒無數人的《鈴芽之旅》，先前在日本展出巡迴展覽，近日也宣布將在8月來到台灣展出。這次的特展除了日本《鈴芽之旅》展出的電影製作團隊手稿、分鏡稿、原畫、美術背影設定等資料全數來台，更加入了台北展限定的沉浸式名場面體驗展區。

《鈴芽之旅》台北展分為8大展區，以電影中的名場面呈現出鈴芽的旅程，分為「九州」、「廢棄旅館」、「四國」、「神戶」、「東京」、「岩手」、「常世戰」、「鈴芽的明天」等8個空間，還特別搭建廢棄旅館、草太之丘、摩天輪等立體造景，讓人能夠沉浸式走入鈴芽的世界。

《鈴芽之旅》展

【展覽日期】

2024年8月15日（四）至9月17日（二）

【展覽時間】

每週一至週四11:00-21:00

週五、週六及例假日前一天11:00-22:00

【展覽地點】

新光三越 台北南西店一館 9樓活動會館

（台北市中山區南京西路12號）

【售票資訊】

．單人票：360元（早鳥預售300元）

．MAGIC HOUR Premium限定單人票360元（早鳥預售249元）

．雙人票：680元（早鳥預售560元）

．單人特典套票：599元（早鳥預售500元）

．MAGIC HOUR Premium限定單人特典套票599元（早鳥預售500元）

．雙人特典套票：850元

．終極典藏特典套票：899元

．詳細售票資訊：MAGIC HOUR、ibon售票系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月18日至2024年07月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『動畫電影』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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