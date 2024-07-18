《臺灣米其林指南2024》 完整名單 將於8月27日揭曉
米其林正式宣佈《臺灣米其林指南2024》完整餐廳入選名單，將於8月27日揭曉，頒獎典禮當天將在臺北萬豪酒店舉行，表彰該指南所涵蓋的臺北、臺中、臺南及高雄四地大廚與餐廳團隊的成就。
推薦提供「物有所值」美食店家的「必比登推介」，將於頒獎典禮前一周的8月20日，透過新聞稿及網站與 App 的文章公布。
《米其林指南》的評選標準，針對指南內不同評級的餐廳都是全球一致的：米其林評審員會針對所有的料理種類匿名評選，並只關注盤中食物的品質。評審員依據五項全球一致的評估標準評價用餐體驗：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包括整套菜單以及持續的穩定一致）。地點、裝潢、服務以及設施等都不囊括在評選標準之中，但如果有特別值得關注的地方，也可以特別標示出來。
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