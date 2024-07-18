192公分根本超模！職業體育長人 喜成義大利精品好友

隨著全世界經濟成長的變化，獨立市場的日本再度受到時尚精品喜愛。TOD’S近日宣布邀請現為義大利排球聯賽一級佩魯賈俱樂部（Sir Safety Perugia）一員的日本職業排球選手石川祐希（Yuki Ishikawa）正式成為品牌之友，這將是TOD’S的第三位日本名人，同時也是活躍於現今職業領域的排球選手，讓TOD'S的觸及領域、時尚再展開！

由於長年住在義大利，這讓雖是日本選手的石川祐希卻更能領略義式的生活風格和品味。在談到成為品牌之友時，石川祐希表示TOD’S對工藝的承諾，以及他努力成為世界上最好的排球選手的理念相穩合，「TOD’S不僅在時尚產業內、還為義大利社會做出貢獻，這讓我深受感動，我希望能向更多人傳遞TOD’S的義式生活方式。」

從社群數據觀察，義大利排球聯賽一級佩魯賈俱樂部（Sir Safety Perugia）的官方Ig帳號（sirsafetyperugia）追蹤人數約為24.4萬人次，然光石川祐希個人的官方Ig帳號（yuki_ishikawa_official）便有約164.4萬，可見石川祐希的明星光環。不僅如此，雖然石川祐希其官方IG上多為運動穿著，但身高192公分的石川祐希根本就是伸展台超模的衣架子身形，其私服品味也在簡單中呈現自信、活力，無論穿上連帽戶外休閒外套，或卡其色成套西裝搭樂福鞋，完全發揮192長人的黃金時尚比例。