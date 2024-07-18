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身分證任1數字和爸爸相同  「王品牛排」龍蝦免費吃

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
「王品牛排」再度啟動龍蝦尋人任務。圖／王品集團提供
「王品牛排」再度啟動龍蝦尋人任務。圖／王品集團提供

龍蝦尋人任務回來了！即日起至9月1日、不分平假日，只要身分證字號任1數字跟爸爸一樣，帶爸爸到全台「王品牛排」內用消費2客套餐並出示證件，就款待價值1,375元的「法式焗烤龍蝦」1隻。而「西堤牛排」7月25日至8月31日期間，爸爸內用1客經典套餐，手比愛心拍照，即可免費享用「BBQ雞腿串」1份。

「王品牛排」是台灣人心中最具記憶感的牛排餐廳，也是家庭聚會首選，父親節正是帶爸爸吃飯、展現孝心的時刻。「王品牛排」今年祭出誠意滿滿的整隻龍蝦慰勞爸爸，活動期間不分平假日，只要身分證字號任1數字跟爸爸相同，帶爸爸到店內用2客套餐並出示證件，一隻價值1,375元的「法式焗烤龍蝦」即免費招待。就讓肥美新鮮的龍蝦加上焗烤起士的奶香，化為心中的感謝，傳遞給爸爸。

「西堤牛排」也歡迎全台爸爸來開心過節，活動期間不分平假日，爸爸到店內用1客經典套餐，手比愛心拍照，就可免費享用「BBQ雞腿串」1份，立刻升級雙主餐。將用餐照片上傳到「西堤牛排」FB的活動貼文留言處，還可再抽西堤套餐禮券。

「西堤牛排」活動期間不分平假日，爸爸到店內用1客經典套餐，手比愛心拍照，就可免費享用「BBQ雞腿串」1份。圖／王品集團提供
「西堤牛排」活動期間不分平假日，爸爸到店內用1客經典套餐，手比愛心拍照，就可免費享用「BBQ雞腿串」1份。圖／王品集團提供

套餐 爸爸 牛排

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