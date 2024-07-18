王品父親節訂位起跑 身分證1數字和爸相同送龍蝦
準備帶爸爸吃飯展孝心，王品牛排最受期待的龍蝦尋人任務再臨，即日起到9月1日，不分平假日，只要身分證字號任1數字跟爸爸一樣，帶爸爸到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件就款待價值1,375元的「法式焗烤龍蝦」1隻。而「西堤牛排」7月25日至8月31日期間，爸爸內用1客經典套餐，手比愛心拍照，就可免費享用「BBQ雞腿串」1份。
「王品牛排」是台灣人心中最具記憶感的牛排餐廳，提供豐富排餐選擇與貼心服務，是許多家庭聚餐首選。父親節表達感恩，帶爸爸享用一頓深具紀念意義的父親節大餐，「王品牛排」今年祭出誠意滿滿的整隻龍蝦慰勞爸爸，即日起到9月1日期間，不分平假日，身分證字號任1數字跟爸爸一樣，帶爸爸到店內用2客套餐，出示證件即款待價值1,375元的「法式焗烤龍蝦」1隻，龍蝦加上焗烤起士的奶香，同時感受豐厚滋味和細膩口感，將心中的感謝化作每一口美味，傳遞給最愛的父親，一定讓爸爸吃得滿足。
「西堤牛排」也歡迎全台爸爸來開心過節，即使不常將愛說出口，爸爸的愛也無所不在，7月25日至8月31日期間，不分平假日，爸爸到店內用1客經典套餐，手比愛心拍照，就可免費享用「BBQ雞腿串」1份，立刻升級雙主餐。將用餐照片上傳到「西堤牛排」FB的活動貼文留言處，還可再抽西堤套餐禮券。
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