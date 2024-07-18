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LOEWE高雄漢神巨蛋開幕 邵雨薇、詹子萱秀新包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
詹子萱演繹LOEWE 2024最新早秋女裝系列。圖／LOEWE提供
詹子萱演繹LOEWE 2024最新早秋女裝系列。圖／LOEWE提供

LOEWE日前在高雄漢神巨蛋購物廣場開設嶄新專門店，共佔地190平方米的氣間，在品牌創意總監Jonathan Anderson的指導下採用CASA LOEWE的概念打造，營造出藝術收藏家中優雅溫馨氣氛，販售全系列男女服裝、包款、鞋款、眼鏡及小皮件等。女星邵雨薇及詹子萱也特別演繹2024最新早秋系列，一同歡慶開幕。

全新的店面採用冰川藍陶瓷磚牆與栗子棕及金屬銀色格子牆營造前衛的鏡面效果，搭配上霧灰混凝土色系、低調雅緻的松木選材及LOEWE獨特的大理石陳列台。店中擺設設許多名家設計傢俱，包含George Nakashima設計的Conoid胡桃木椅、野口勇設計的Akari E吊燈及Gerrit Thomas Rietveld設計的Steltman椅，搭配展現LOEWE精湛皮革工藝的馬丁尼桌和蓬鬆長凳，西班牙製造的手工羊毛地毯並以英國圖形藝術家John Allen的掛毯為原型，以多層次的彩色視覺效果強化了整家店的色彩。

LOEWE高雄漢神巨蛋也比照品牌其他專賣店的規格，以國際藝術品、工藝品及設計作品豐富整個店內空間，例如英國畫家Eliot Hodgkin的兩幅鉛筆植物畫，筆觸精細可見作者觀察入微的眼光及獨特畫風；擅長複合媒材的美國藝術家Ken Price塑膠彩墨水畫作《Wave and House》，將令人眼花繚亂的景物壓縮於微小的空間中。

Toy白色滿版亮片穆勒鞋，41,000元。圖／LOEWE提供
Toy白色滿版亮片穆勒鞋，41,000元。圖／LOEWE提供
邵雨薇演繹LOEWE 2024最新早秋女裝系列。圖／LOEWE提供
邵雨薇演繹LOEWE 2024最新早秋女裝系列。圖／LOEWE提供
LOEWE於高雄漢神巨蛋購物廣場開設嶄新專門店。圖／LOEWE提供
LOEWE於高雄漢神巨蛋購物廣場開設嶄新專門店。圖／LOEWE提供
Flamenco海軍藍納帕小牛皮迷你肩背包，76,000元。圖／LOEWE提供
Flamenco海軍藍納帕小牛皮迷你肩背包，76,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE於高雄漢神巨蛋購物廣場開設嶄新專門店。圖／LOEWE提供
LOEWE於高雄漢神巨蛋購物廣場開設嶄新專門店。圖／LOEWE提供
Puzzle Fold開心果綠小牛皮托特包，63,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle Fold開心果綠小牛皮托特包，63,000元。圖／LOEWE提供
詹子萱演繹LOEWE 2024最新早秋女裝系列。圖／LOEWE提供
詹子萱演繹LOEWE 2024最新早秋女裝系列。圖／LOEWE提供
邵雨薇、詹子萱演繹LOEWE 2024最新早秋女裝系列。圖／LOEWE提供
邵雨薇、詹子萱演繹LOEWE 2024最新早秋女裝系列。圖／LOEWE提供
Pebble Bucket橡木色鱷魚皮肩背提包，57萬5,000元。圖／LOEWE提供
Pebble Bucket橡木色鱷魚皮肩背提包，57萬5,000元。圖／LOEWE提供
LOEWE於高雄漢神巨蛋購物廣場開設嶄新專門店。圖／LOEWE提供
LOEWE於高雄漢神巨蛋購物廣場開設嶄新專門店。圖／LOEWE提供
邵雨薇演繹LOEWE 2024最新早秋女裝系列。圖／LOEWE提供
邵雨薇演繹LOEWE 2024最新早秋女裝系列。圖／LOEWE提供

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