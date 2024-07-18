LOEWE高雄漢神巨蛋開幕 邵雨薇、詹子萱秀新包

LOEWE日前在高雄漢神巨蛋購物廣場開設嶄新專門店，共佔地190平方米的氣間，在品牌創意總監Jonathan Anderson的指導下採用CASA LOEWE的概念打造，營造出藝術收藏家中優雅溫馨氣氛，販售全系列男女服裝、包款、鞋款、眼鏡及小皮件等。女星邵雨薇及詹子萱也特別演繹2024最新早秋系列，一同歡慶開幕。

全新的店面採用冰川藍陶瓷磚牆與栗子棕及金屬銀色格子牆營造前衛的鏡面效果，搭配上霧灰混凝土色系、低調雅緻的松木選材及LOEWE獨特的大理石陳列台。店中擺設設許多名家設計傢俱，包含George Nakashima設計的Conoid胡桃木椅、野口勇設計的Akari E吊燈及Gerrit Thomas Rietveld設計的Steltman椅，搭配展現LOEWE精湛皮革工藝的馬丁尼桌和蓬鬆長凳，西班牙製造的手工羊毛地毯並以英國圖形藝術家John Allen的掛毯為原型，以多層次的彩色視覺效果強化了整家店的色彩。