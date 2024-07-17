美型氣泡水機 一鍵製作消暑氣泡飲 限時體驗送夏季特調

天氣熱爆，想要健康解渴，氣泡水絕對是不失誤又可以發揮創意變化的好選擇。北歐氣泡水機品牌mysoda去年正式登台推出全球首款木質氣泡水機受到消費者好評，以持續追尋零碳足跡排放為目標，今年mysoda再度回歸，採用Stoelzle奧地利頂級工藝玻璃打造品牌首款旗艦機「GLASSY」，以鋁合金與永續木基複合材外殼打造而成，在追求極簡北歐設計前提下兼具永續與尊爵質感。

GLASSY氣泡水機最大特色就是機身採用鋁合金材質，配色選用絕美霧面金屬光，讓製作氣泡水成為療癒身心與暢快沁心的時刻。透過快速扣瓶機制搭配不鏽鋼防凍噴嘴，獨家設計讓氣泡更加綿密細緻且持久，還可自行選擇喜歡的氣泡口感。搭配的二氧化碳鋼瓶使用經芬蘭細緻過濾、清淨後的純淨二氧化碳，填充時僅使用綠能如太陽能、風力發電等填充減少碳排放，盡情享受氣泡水的暢快時，也不必擔憂對環境造成負擔。

mysoda GLASSY氣泡水機共有絲楠金與雲杉綠2色，建議售價9,990元，7月底前至丞洋全台門市或BEUTII指定門市參與初夏賞機活動，即可免費獲得mysoda獨家調飲，現場購機更將贈送0.5公升專用水瓶2個。

另外，來自加拿大的Spärkel舒沛可萬用氣泡水機，則是透過全球首創的氣泡粉起泡設計，運用檸檬酸與碳酸氫鈉的化學反應，解決傳統鋼瓶替換不便的困擾，且透過底部進氣、無傳統鋼瓶打氣針的打氣方式、更加純淨無異味。

舒沛可萬用氣泡水機採全自動的設計，「倒」氣泡粉、「扣」住瓶身、「按」鈕自動啟動，3步驟即可快速製作多種氣泡飲，且提供5種不同氣泡量供消費者自由選擇，5cm大瓶口實用設計，水、咖啡、果汁、酒精等各種飲品皆能「一鍵起泡」，還能輕鬆放入各類水果、草本與冰塊等固體食材，隨時享受氣泡飲帶來的沁涼與樂趣。

舒沛可氣泡水機另有獨家特殊洩氣閥設計，在未洩壓的情況下，瓶身中的氣泡能冷藏保鮮長達7天。瓶身採用Tritan材質，耐高溫（0-80℃）設計，冷溫飲皆適合，瓶身可放入洗碗機清洗，耐用度更高達3,000次。