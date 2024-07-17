限時5天！7-ELEVEN祭出「替選手加油滿額立折」活動 三支付限定

今夏最夯國際體壇盛事即將盛大開幕，7-ELEVEN限時推出三支付滿額立折優惠、精品集點加價購雙重活動滿足觀賽生活體驗。7-ELEVEN全台7,000家門市自7月24日至7月28日限時5天祭出「替選手加油滿額立折」活動，購買12大指定品類商品單筆滿額立折、最高立折550元。此外，7月25日下午3點起至8月20日7-ELEVEN全店精品集點活動跨界與Le Creuset、MEYER、FILA、NIKE、JORDAN等生活品牌合作，推出挑戰市場超低折扣2.7折起的限量精品快閃加價購活動，物超所值，商品數量有限、售完為止。

7月24日至7月28日7-ELEVEN祭出「替選手加油滿額立折」活動，到門市購買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品、健美保健、甜點、寵物等12大類別指定商品，憑icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包單筆全額支付滿222元立折22元、滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元，還加碼波蜜元氣美茶－亮妍紅烏龍500ml買1送1，CITY TEA英式紅茶、農心辛辣白菜風味杯麵、冰戀雪捲冰淇淋－牛奶風味等商品同品項買2送1，24小時觀賽可就近7-ELEVEN補給。

7-ELEVEN全店精品集點活動打造今夏奢華生活體驗，自7月25日下午3點起攜手Le Creuset、MEYER、FILA、NIKE、JORDAN等多國品牌合作，引進餐廚、包袋、運動用品等逾40款生活實用性高的質感周邊商品限時限量加價購，像是市價2萬元的Le Creuset限量艾菲爾鐵塔系列典藏淺底鐵鍋30cm，在7-ELEVEN加價購只要6,399元；市價1,280元的JORDAN經典籃球在7-ELEVEN加價購只要849元。所有商品數量有限、售完為止。