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夏季來臨保鮮需求增加 LG今夏推出冰箱新品

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
LG 智慧變頻對開冰箱不僅擁有韓系高顏值，對開大空間更讓食物擺放(冰箱內擺設品項僅供示意)。圖／LG提供
LG 智慧變頻對開冰箱不僅擁有韓系高顏值，對開大空間更讓食物擺放(冰箱內擺設品項僅供示意)。圖／LG提供

隨著保鮮需求增加且趨多元，LG發現消費者對於冰箱功能的期待大幅提升，兼具大容量、效能、節電、外型與收納的完美冰箱才能解決消費者保鮮困擾。LG今夏推出冰箱新品，且全系列搭載獨家四方吹冷流技術，速冷且更均冷，克服過往冰箱容易有低溫死角，成為保鮮缺口的問題。

LG冰箱今年推出新系列，親民好入手的對開冰箱新容量讓消費者可依據不同需求選擇，並全面搭載LG獨家技術與強大效能，打破日常生活中容易遇到的冰箱4大NG行為。

熱菜不能馬上冰？魔術空間讓你隨手冰：從小到大總是被灌輸熱菜放涼再冰到冰箱，但7度至60度間細菌容易迅速繁殖，未食用完的食物應盡快放入冰箱冷藏，且低溫儲存時應保持低於7度，LG冰箱設計放大儲存空間，讓所有食物一覽無遺。

水果要放冰箱嗎？分層收納輕鬆保鮮：台灣人愛吃水果，然而水果的保存也是一門學問，部分水果需常溫保存，但部分水果則離不開冷藏室，尤其已使用刀類處理過的水果更需要放進冰箱保存，LG對開冰箱的分層板和抽屜提供充足的收納空間，而獨立的蔬果生鮮室具創新魔術蓋，可維持適當濕度鎖住水分。

藥品、化妝品保存不能放邊門？四方吹冷流更均冷：許多人習慣將部分藥品、化妝品、面膜放進冷藏避免高溫下變質，但常被告知不可以放在門邊以免溫度不穩定而產生保存缺口！LG四方吹冷流技術，使冷流效能更均勻更快，確保每個角落都能維持理想的低溫，避免溫度不均造成食材變質，藥品和化妝品都能安心放置、妥善保存。

反正有冰就好？需隨時留意冷藏室的溫度維持在攝氏0度至7度，冷凍室的溫度則要維持在攝氏零下18度以下。LG冰箱皆內建變頻溫控，為使用者精準掌控冰箱溫度。

LG 冰箱

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