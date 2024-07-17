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台灣美食展8月2日登場！米其林、飯店參展 門票明開搶
台灣美食展8月2日至5日，將在台北世貿一館登場主辦單位。台灣觀光協會表示，門票將於明（18日）開賣，在各大通路可以9折180元購買預售票，展場將集結全台各地米其林必比登推薦餐廳、在地美食、新鮮食材，現場規畫「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」等4大展區，共600格攤位規模。
台灣觀光協會表示，去年現場共辦理60場廚藝秀、近百場美食講座及200位廚師與職人參與，吸引近10萬人次入場，不僅是民眾一站品嘗台灣美食精華、購買最新美食產品的去處，更是餐飲學子、業內人士合作交流，促成美食產業商機的平台
台灣觀光協會表示，今年活動邀請更多米其林必比登推薦餐廳，包含台中滬舍餘味、羅家古早味、膳馨民間創作料理，台南鮮蒸蝦仁肉圓、東香台菜海味料理、田媽媽長盈海味屋等餐廳，民眾可一站嘗遍各地美味。
參展飯店包含台北美福大飯店、海霸王國際企業集團、晶華國際酒店、圓山大飯店、大倉久和飯店、天成飯店集團、大地酒店、綠舞觀光飯店，餐券住宿券最低下殺27折。
台灣觀光協會也邀請全台各地名廚舉辦一系列廚藝活動，持續推出米其林「主廚的烹飪哲學」活動，邀請米其林2023新入選「TU PANG 地坊餐廳」主廚張皓福、連續2屆入選米其林必比登推薦「 Monsoon季風」主廚廖永勛，以及連續3屆榮獲米其林綠星「陽明春天」薛永鴻主廚，帶來3道從ESG角度出發的米其林菜色。
另也推出「大師廚藝秀」，邀請曾於台灣美食展「廚藝大賽」榮獲冠軍團隊黃家洋主廚、駱進漢師傅及許文賢師傅，於台灣美食展重現當年奪冠創作菜單。
台灣觀光協會表示，明天起可至ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK‧go、udn售票網、Klook、TaiTIX，以優惠價購買9折180元預售票。
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