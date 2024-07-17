開業6年 東區潮流酒吧「ROOM by Le Kief」暫停營業

開業6年、最具實驗精神的台北東區潮流酒吧「ROOM by Le Kief 」，正式宣告暫停營業，「親愛的顧客與朋友們，感謝你們六年來的支持，在此很遺憾地公告，ROOM by Le Kief現址目前已暫停營業。我們正在尋找新的地址，希望能在更理想的時間和地點再次與大家見面。」

「ROOM by Le Kief 」是「Le Kief」系列繼「菱玖洋服」後的第二間店，「Le Kief」的意思指的是「極上至樂」。主理人易柏翔（Seven）將「ROOM by Le Kief 」定義為「一個全新概念的調飲廚房」，「期待你帶著好奇的心情踏入，放下所有假設，一起探索味覺與視覺的無限可能。」

開業6年以來，「ROOM by Le Kief 」多次獲得「亞洲最佳50酒吧（ASIA'S 50 BEST BARS）」肯定；自2020年起，連續4年進入「亞洲最佳50酒吧」名單。其中2020年獲得第27名，2021年竄升至第19名；2022與2023年分別名列第51與54名。

在暫停營業期間，團隊仍在MAD:MEN @madmen.tw 酒吧供應限定品項的ROOM調酒，各地客座活動也將會持續進行，「請拭目以待接下來ROOM 2.0的誕生」

以下是店家公告全文：

親愛的顧客與朋友們， 感謝你們六年來的支持，在此很遺憾地公告，ROOM by Le Kief現址目前已暫停營業。我們正在尋找新的地址，希望能在更理想的時間和地點再次與大家見面。 在此期間，我們將在MAD:MEN @madmen.tw 酒吧供應限定品項的ROOM調酒，歡迎大家前來感受不一樣的氛圍！此外，各地客座活動也會持續進行，請拭目以待接下來ROOM 2.0的誕生！ 感謝您一如既往的支持和理解，期待很快能再次帶給大家耳目一新的調飲體驗。 ROOM & Seven

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康