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開業6年 東區潮流酒吧「ROOM by Le Kief」暫停營業

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「ROOM by Le Kief」是最具實驗精神的台北東區潮流酒吧。圖／摘自ROOM by Le Kief官方臉書
「ROOM by Le Kief」是最具實驗精神的台北東區潮流酒吧。圖／摘自ROOM by Le Kief官方臉書

開業6年、最具實驗精神的台北東區潮流酒吧「ROOM by Le Kief 」，正式宣告暫停營業，「親愛的顧客與朋友們，感謝你們六年來的支持，在此很遺憾地公告，ROOM by Le Kief現址目前已暫停營業。我們正在尋找新的地址，希望能在更理想的時間和地點再次與大家見面。」

「ROOM by Le Kief 」是「Le Kief」系列繼「菱玖洋服」後的第二間店，「Le Kief」的意思指的是「極上至樂」。主理人易柏翔（Seven）將「ROOM by Le Kief 」定義為「一個全新概念的調飲廚房」，「期待你帶著好奇的心情踏入，放下所有假設，一起探索味覺與視覺的無限可能。」

開業6年以來，「ROOM by Le Kief 」多次獲得「亞洲最佳50酒吧（ASIA'S 50 BEST BARS）」肯定；自2020年起，連續4年進入「亞洲最佳50酒吧」名單。其中2020年獲得第27名，2021年竄升至第19名；2022與2023年分別名列第51與54名。

在暫停營業期間，團隊仍在MAD:MEN @madmen.tw 酒吧供應限定品項的ROOM調酒，各地客座活動也將會持續進行，「請拭目以待接下來ROOM 2.0的誕生」

以下是店家公告全文：

親愛的顧客與朋友們，

感謝你們六年來的支持，在此很遺憾地公告，ROOM by Le Kief現址目前已暫停營業。我們正在尋找新的地址，希望能在更理想的時間和地點再次與大家見面。

在此期間，我們將在MAD:MEN @madmen.tw 酒吧供應限定品項的ROOM調酒，歡迎大家前來感受不一樣的氛圍！此外，各地客座活動也會持續進行，請拭目以待接下來ROOM 2.0的誕生！

感謝您一如既往的支持和理解，期待很快能再次帶給大家耳目一新的調飲體驗。

ROOM & Seven

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

油潑麵。圖／ROOM by Le Kief提供
油潑麵。圖／ROOM by Le Kief提供
「ROOM by Le Kief」現址宣告暫時停業。圖／摘自ROOM by Le Kief官方IG
「ROOM by Le Kief」現址宣告暫時停業。圖／摘自ROOM by Le Kief官方IG
碧螺春、馬告、斑蘭葉、檸檬慕斯。圖／ROOM by Le Kief提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
碧螺春、馬告、斑蘭葉、檸檬慕斯。圖／ROOM by Le Kief提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廚房 朋友 調酒

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