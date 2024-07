開業6年 東區潮流酒吧「ROOM by Le Kief」暫停營業

開業6年、最具實驗精神的台北東區潮流酒吧「ROOM by Le Kief 」,正式宣告暫停營業,「親愛的顧客與朋友們,感謝你們六年來的支持,在此很遺憾地公告,ROOM by Le Kief現址目前已暫停營業。我們正在尋找新的地址,希望能在更理想的時間和地點再次與大家見面。」

「ROOM by Le Kief 」是「Le Kief」系列繼「菱玖洋服」後的第二間店,「Le Kief」的意思指的是「極上至樂」。主理人易柏翔(Seven)將「ROOM by Le Kief 」定義為「一個全新概念的調飲廚房」,「期待你帶著好奇的心情踏入,放下所有假設,一起探索味覺與視覺的無限可能。」

開業6年以來,「ROOM by Le Kief 」多次獲得「亞洲最佳50酒吧(ASIA'S 50 BEST BARS)」肯定;自2020年起,連續4年進入「亞洲最佳50酒吧」名單。其中2020年獲得第27名,2021年竄升至第19名;2022與2023年分別名列第51與54名。

在暫停營業期間,團隊仍在MAD:MEN @madmen.tw 酒吧供應限定品項的ROOM調酒,各地客座活動也將會持續進行,「請拭目以待接下來ROOM 2.0的誕生」

以下是店家公告全文:

在此期間,我們將在MAD:MEN @madmen.tw 酒吧供應限定品項的ROOM調酒,歡迎大家前來感受不一樣的氛圍!此外,各地客座活動也會持續進行,請拭目以待接下來ROOM 2.0的誕生! 感謝您一如既往的支持和理解,期待很快能再次帶給大家耳目一新的調飲體驗。 ROOM & Seven

