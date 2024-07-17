快訊

林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

遭川普點名「疲軟」後日圓強升逾1% 美元指數重貶0.6%

香港連4年蟬聯亞洲50酒吧榜首 Bar Leone新入榜即奪冠

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「Bar Leone」主理人Lorenzo Antinori。圖／香港旅遊發展局提供
「Bar Leone」主理人Lorenzo Antinori。圖／香港旅遊發展局提供

2024「亞洲最佳50酒吧（ASIA'S 50 BEST BARS）」揭曉，來自香港的「Bar Leone」獨佔鰲頭，首度進榜便拿下第一，創下空前紀錄，這也是香港連續4年蟬聯「亞洲最佳50酒吧」榜首。

在此同時，香港更在今年的前10強榜單中佔據4席，再次確立香港作為全球酒吧業卓越人才與創新樞紐的地位。今年共有9家香港酒吧闖入前50名，分別是享負盛名的 COA（第4位）、Argo（第9位）、 The Aubrey（第10位）、Darkside（第17位）、The Savory Project（第19位）、Penicillin（第24位）、 Quinary（第26位）及Mostly Harmless（第45位）。

「Bar Leone」主理人Lorenzo Antinori 表示：「回首一年多前，我們剛開業的時候，不過是一支小團隊，那時候我從未想像過『 Bar Leone』 有朝一日能榮登『亞洲最佳 50酒吧』榜首。」

Lorenzo Antinori指出：「香港的酒吧業是一個競爭激烈的大熔爐，每間酒吧都在力求蛻變，反映出香港精彩多元的面貌。能夠獲選為亞洲最佳酒吧，充分印證了我們團隊始終如一的熱忱和堅毅奮進的精神。『Bar Leone 』很榮幸能 以香港為家，我們將繼續傾盡全力，為我們熱愛的這座城市打造非同凡響的體驗。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Bar Leone」首度進榜便拿下第一，創下空前紀錄。圖／亞洲最佳50酒吧提供
「Bar Leone」首度進榜便拿下第一，創下空前紀錄。圖／亞洲最佳50酒吧提供
本屆頒獎禮匯聚超過1000位亞洲首屈一指的調酒師和最具影響力的餐飲界人士等出席。圖／亞洲最佳50酒吧提供
本屆頒獎禮匯聚超過1000位亞洲首屈一指的調酒師和最具影響力的餐飲界人士等出席。圖／亞洲最佳50酒吧提供

團隊 榜單 香港

延伸閱讀

裸鑽雪莉齊聚全台亞洲百大酒吧調酒師 8月舉辦交流盛會

澳門唯一入選！瑞吉酒吧榮登「亞洲50最佳酒吧」榜單

港政黨提議 北京劃出300公頃飛地供香港管理開發

港媒：法庭喊卡 香港初選案被告延後減刑答辯

相關新聞

香港連4年蟬聯亞洲50酒吧榜首 Bar Leone新入榜即奪冠

2024「亞洲最佳50酒吧（ASIA'S 50 BEST BARS）」揭曉，來自香港的「Bar Leone」獨佔鰲頭，首...

佳士得總結2024上半年全球拍賣成績 總成交額微衰退

國際拍賣行佳士得（Christie’s）昨日舉辦全球線上記者會，發布2024上半年業績。在全球經濟成長趨緩、零售業表現不...

「有人買就不會消失」不畏串流音樂當道 黑膠、卡帶復古熱潮回歸

在串流音樂當道之前，黑膠、卡帶、CD是傳遞音樂的主流媒介，傳統唱片業者指出，現在實體唱片和數位串流音樂的占比，只剩1比9...

鳳小岳日系風站台 SEIKO百周年、在台70周年雙喜臨門

一個人的生日值得慶賀，同樣一個品牌的百年更值得紀念、深入探究。日系鐘表大廠SEIKO今日於台北華山園區西五館舉辦了「SE...

壽司郎「香菜壽司」限時開賣！加抽「馬爾地夫雙人遊」

來自日本的「壽司郎」，自即日起至8月4日推出「盛夏蝦鮭魚賞」主題，一次推出10款以鮭魚和鮮蝦為主題的料理，包括首度登場、...

裸鑽雪莉齊聚全台亞洲百大酒吧調酒師 8月舉辦交流盛會

今年亞洲酒吧界年度盛事「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」第9屆頒獎典禮昨晚在香港舉行，台灣今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。