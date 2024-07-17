香港連4年蟬聯亞洲50酒吧榜首 Bar Leone新入榜即奪冠
2024「亞洲最佳50酒吧（ASIA'S 50 BEST BARS）」揭曉，來自香港的「Bar Leone」獨佔鰲頭，首度進榜便拿下第一，創下空前紀錄，這也是香港連續4年蟬聯「亞洲最佳50酒吧」榜首。
在此同時，香港更在今年的前10強榜單中佔據4席，再次確立香港作為全球酒吧業卓越人才與創新樞紐的地位。今年共有9家香港酒吧闖入前50名，分別是享負盛名的 COA（第4位）、Argo（第9位）、 The Aubrey（第10位）、Darkside（第17位）、The Savory Project（第19位）、Penicillin（第24位）、 Quinary（第26位）及Mostly Harmless（第45位）。
「Bar Leone」主理人Lorenzo Antinori 表示：「回首一年多前，我們剛開業的時候，不過是一支小團隊，那時候我從未想像過『 Bar Leone』 有朝一日能榮登『亞洲最佳 50酒吧』榜首。」
Lorenzo Antinori指出：「香港的酒吧業是一個競爭激烈的大熔爐，每間酒吧都在力求蛻變，反映出香港精彩多元的面貌。能夠獲選為亞洲最佳酒吧，充分印證了我們團隊始終如一的熱忱和堅毅奮進的精神。『Bar Leone 』很榮幸能 以香港為家，我們將繼續傾盡全力，為我們熱愛的這座城市打造非同凡響的體驗。」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言