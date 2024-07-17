快訊

林士傑命案 再逮1名疑似購買作案權利車男子

遭川普點名「疲軟」後日圓強升逾1% 美元指數重貶0.6%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

佳士得總結2024上半年全球拍賣成績 總成交額微衰退

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
讓西梅翁夏爾丹的《切開的密瓜》最終在佳士得巴黎以2,700萬歐元拍出，為法國拍賣市場上半年成交價最高的拍品，並刷新藝術家的世界拍賣紀錄。圖／佳士得提供
讓西梅翁夏爾丹的《切開的密瓜》最終在佳士得巴黎以2,700萬歐元拍出，為法國拍賣市場上半年成交價最高的拍品，並刷新藝術家的世界拍賣紀錄。圖／佳士得提供

國際拍賣行佳士得（Christie’s）昨日舉辦全球線上記者會，發布2024上半年業績。在全球經濟成長趨緩、零售業表現不佳的大環境之下，上半年全球成交總額為21億美元，較去年同期的27億美元減少22%，不過在項目成交率、落搥價總額與低估價的比率、線上競標比率、以及年輕世代（千禧與Z世代）客戶等其他指標數字上表現仍穩健。佳士得也將重點放在下半年的展望，包括亞洲將迎來全新的拍賣型態、主題策展、以及名人珍藏。

上半年全球最高成交價的10件藝術品當中有6件由佳士得拍出，同時六個來自顯赫藏家的重要珍藏也都創下佳績，包括在紐約的諾曼里爾伉儷珍藏、寶設計師Rosa de la Cruz珍藏、艾爾頓約翰爵士珍藏、杜麗芙塔龐高曼珍藏的中國藝術品、巴黎的巴爾比耶穆埃勒珍藏、倫敦的艾佛莉珍藏名釀、薇薇安魏斯伍德女爵士私人服飾、車神舒馬克的腕表等，可見不論在不同領域，藏品來歷在大環境不穩定的狀況下可說是買家的信心指標之一。

下半年佳士得全新亞洲總部即將開幕，未來將與紐約、倫敦總部一樣終年營業，在拍賣預展之外的時間舉辦各式藝術相關活動，拍賣時程也將銜接全球。九月紐約即將舉辦來自已故慈善家兼微軟聯合創辦人保羅艾倫 的「GEN ONE：保羅艾倫珍藏創新傑作」系列拍賣，而亨利德圖盧茲勞特累克的《簡艾薇兒身處日本咖啡館》即將於巴黎10月的二十及二十一世紀藝術旗艦拍賣「前衛浪潮呈獻義大利思潮」亮相。

佳士得 紐約 藝術品

延伸閱讀

巴黎奧運／富邦金控力挺 郭婞淳、潘政琮再披中華隊戰袍

佳士得H1拍賣銷售額連跌兩年 但仍自信看待其他指標

相當8座大安森林公園！開箱微軟美國總部 員工可進樹屋辦公找靈感

巴黎奧運／公廣集團聯合轉播 派出最高規格主播、賽評陣容

相關新聞

香港連4年蟬聯亞洲50酒吧榜首 Bar Leone新入榜即奪冠

2024「亞洲最佳50酒吧（ASIA'S 50 BEST BARS）」揭曉，來自香港的「Bar Leone」獨佔鰲頭，首...

佳士得總結2024上半年全球拍賣成績 總成交額微衰退

國際拍賣行佳士得（Christie’s）昨日舉辦全球線上記者會，發布2024上半年業績。在全球經濟成長趨緩、零售業表現不...

「有人買就不會消失」不畏串流音樂當道 黑膠、卡帶復古熱潮回歸

在串流音樂當道之前，黑膠、卡帶、CD是傳遞音樂的主流媒介，傳統唱片業者指出，現在實體唱片和數位串流音樂的占比，只剩1比9...

鳳小岳日系風站台 SEIKO百周年、在台70周年雙喜臨門

一個人的生日值得慶賀，同樣一個品牌的百年更值得紀念、深入探究。日系鐘表大廠SEIKO今日於台北華山園區西五館舉辦了「SE...

壽司郎「香菜壽司」限時開賣！加抽「馬爾地夫雙人遊」

來自日本的「壽司郎」，自即日起至8月4日推出「盛夏蝦鮭魚賞」主題，一次推出10款以鮭魚和鮮蝦為主題的料理，包括首度登場、...

裸鑽雪莉齊聚全台亞洲百大酒吧調酒師 8月舉辦交流盛會

今年亞洲酒吧界年度盛事「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」第9屆頒獎典禮昨晚在香港舉行，台灣今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。