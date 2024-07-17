佳士得總結2024上半年全球拍賣成績 總成交額微衰退

國際拍賣行佳士得（Christie’s）昨日舉辦全球線上記者會，發布2024上半年業績。在全球經濟成長趨緩、零售業表現不佳的大環境之下，上半年全球成交總額為21億美元，較去年同期的27億美元減少22%，不過在項目成交率、落搥價總額與低估價的比率、線上競標比率、以及年輕世代（千禧與Z世代）客戶等其他指標數字上表現仍穩健。佳士得也將重點放在下半年的展望，包括亞洲將迎來全新的拍賣型態、主題策展、以及名人珍藏。

上半年全球最高成交價的10件藝術品當中有6件由佳士得拍出，同時六個來自顯赫藏家的重要珍藏也都創下佳績，包括在紐約的諾曼里爾伉儷珍藏、寶設計師Rosa de la Cruz珍藏、艾爾頓約翰爵士珍藏、杜麗芙塔龐高曼珍藏的中國藝術品、巴黎的巴爾比耶穆埃勒珍藏、倫敦的艾佛莉珍藏名釀、薇薇安魏斯伍德女爵士私人服飾、車神舒馬克的腕表等，可見不論在不同領域，藏品來歷在大環境不穩定的狀況下可說是買家的信心指標之一。

下半年佳士得全新亞洲總部即將開幕，未來將與紐約、倫敦總部一樣終年營業，在拍賣預展之外的時間舉辦各式藝術相關活動，拍賣時程也將銜接全球。九月紐約即將舉辦來自已故慈善家兼微軟聯合創辦人保羅艾倫 的「GEN ONE：保羅艾倫珍藏創新傑作」系列拍賣，而亨利德圖盧茲勞特累克的《簡艾薇兒身處日本咖啡館》即將於巴黎10月的二十及二十一世紀藝術旗艦拍賣「前衛浪潮呈獻義大利思潮」亮相。