鳳小岳日系風站台 SEIKO百周年、在台70周年雙喜臨門

一個人的生日值得慶賀，同樣一個品牌的百年更值得紀念、深入探究。日系鐘表大廠SEIKO今日於台北華山園區西五館舉辦了「SEIKO品牌100周年暨在台70周年 雙周年紀念展》 ，同時聚焦品牌自1924成立百周年、以及品牌在台經營70載，雙喜臨門。SEIKO除將陸續推出紀念話題新品，現場再邀請品牌好友鳳小岳親臨，展示全新Prospex系列腕表。

一身白色襯衫、卡其褲顯得十分日系文青風格的鳳小岳，活動上以品牌好友身份出席，並大方秀出他手上的Prospex腕表。聯訪時他表示自己很喜歡經典款，也很開心今年SEIKO推出一些復刻的骨董表，價格又非常實惠、非常適合大眾享用。也由於日前和兒子一同步上紅毯、小秀星光，當被問到假始要在兒子成年時買一只表當成「成年禮」，鳳小岳則推薦了SEIKO集團旗下的Grand Seiko，經典、精準，值得留念。

從1924年、面盤上第一只印有SEIKO字樣的表款誕生，100年來SEIKO不僅以成為日本首個國產腕表品牌努力，透過例如1969年推出Quartz Astron石英表、1975年推出Diver Professional腕表、1982年的TV Watch，2010年的Spring Drive Spacewalk腕表，持續在精準度、日式風格、美學、機能的多方面全面展開。

紀念展區分為「世界第一」 、「70’s~80’s數位腕表」、「日本之美」 帶人看到SEIKO在近代鐘表史所寫下的紀錄、1970到1980年代結合數位風潮的獨特時計，更有融合日本美學的經典設計；此外「100周年限量腕表」展區亮點首推復刻1924年Seiko首款冠名Presage的服部金太郎琺瑯面紀念表，另展出Prospex、King Seiko、Astron的100周年紀念表，相信將讓Seiko的愛好者、大飽眼福。

而為了慶祝Seiko在台深耕70載，品牌並在Seiko Ladies、Seiko Presage與Seiko 5 Sports三個系列，分別推出了懷舊小巧的方形設計款SWR098P1（石英機芯）、經典雅致的SRPL21J1（機械機芯）與SSK044K1（機械機芯）三款新品。