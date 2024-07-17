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鳳小岳日系風站台 SEIKO百周年、在台70周年雙喜臨門

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Seiko社長內藤昭男（左）與全新品牌之友鳳小岳，一同合影留言。圖／台灣精工提供
Seiko社長內藤昭男（左）與全新品牌之友鳳小岳，一同合影留言。圖／台灣精工提供

一個人的生日值得慶賀，同樣一個品牌的百年更值得紀念、深入探究。日系鐘表大廠SEIKO今日於台北華山園區西五館舉辦了「SEIKO品牌100周年暨在台70周年 雙周年紀念展》 ，同時聚焦品牌自1924成立百周年、以及品牌在台經營70載，雙喜臨門。SEIKO除將陸續推出紀念話題新品，現場再邀請品牌好友鳳小岳親臨，展示全新Prospex系列腕表

一身白色襯衫、卡其褲顯得十分日系文青風格的鳳小岳，活動上以品牌好友身份出席，並大方秀出他手上的Prospex腕表。聯訪時他表示自己很喜歡經典款，也很開心今年SEIKO推出一些復刻的骨董表，價格又非常實惠、非常適合大眾享用。也由於日前和兒子一同步上紅毯、小秀星光，當被問到假始要在兒子成年時買一只表當成「成年禮」，鳳小岳則推薦了SEIKO集團旗下的Grand Seiko，經典、精準，值得留念。

從1924年、面盤上第一只印有SEIKO字樣的表款誕生，100年來SEIKO不僅以成為日本首個國產腕表品牌努力，透過例如1969年推出Quartz Astron石英表、1975年推出Diver Professional腕表、1982年的TV Watch，2010年的Spring Drive Spacewalk腕表，持續在精準度、日式風格、美學、機能的多方面全面展開。

紀念展區分為「世界第一」 、「70’s~80’s數位腕表」、「日本之美」 帶人看到SEIKO在近代鐘表史所寫下的紀錄、1970到1980年代結合數位風潮的獨特時計，更有融合日本美學的經典設計；此外「100周年限量腕表」展區亮點首推復刻1924年Seiko首款冠名Presage的服部金太郎琺瑯面紀念表，另展出Prospex、King Seiko、Astron的100周年紀念表，相信將讓Seiko的愛好者、大飽眼福。

而為了慶祝Seiko在台深耕70載，品牌並在Seiko Ladies、Seiko Presage與Seiko 5 Sports三個系列，分別推出了懷舊小巧的方形設計款SWR098P1（石英機芯）、經典雅致的SRPL21J1（機械機芯）與SSK044K1（機械機芯）三款新品。

40.5毫米的SRPL21J1採用熟成的酒紅色為視覺、金色細節的時標指針與表冠，搭配4R35機械機芯與箱型強化鏡面，訂價22,000元、預計今年10月上市；受到廣大粉絲熱愛的5 Sport系列則有機械款的SSK044K1，GMT雙時區指針、位於四點鐘位置的金色表冠，運動中且帶有俐落、當代氣息，訂價17,000元，雅俗共賞，親民好入手、或亦是SEIKO創立之初在追求精準精密之外的重要初心。

Seiko社長內藤昭男表示2024是Seiko品牌的100周年與Seiko來台的70周年，對品牌是雙重里程碑。圖／台灣精工提供
Seiko社長內藤昭男表示2024是Seiko品牌的100周年與Seiko來台的70周年，對品牌是雙重里程碑。圖／台灣精工提供
Seiko Taiwan70周年紀念表、Seiko Presage（SRPL21J1），4R35機械機芯、精鋼、旋入式透視底蓋，訂價22,000元，預計2024年10月上市。圖／台灣精工提供
Seiko Taiwan70周年紀念表、Seiko Presage（SRPL21J1），4R35機械機芯、精鋼、旋入式透視底蓋，訂價22,000元，預計2024年10月上市。圖／台灣精工提供
Seiko Taiwan70周年紀念表、Seiko 5 Sports（SSK044K1），4R34機械機芯、精鋼、防水100米、GMT、日期顯示、約17,000元，預計2024年12月上市。圖／台灣精工提供
Seiko Taiwan70周年紀念表、Seiko 5 Sports（SSK044K1），4R34機械機芯、精鋼、防水100米、GMT、日期顯示、約17,000元，預計2024年12月上市。圖／台灣精工提供
Seiko Taiwan70周年紀念表、Seiko Ladies（SWR098P1），石英機芯、精鋼、旋入式透視底蓋，9,600元。圖／台灣精工提供
Seiko Taiwan70周年紀念表、Seiko Ladies（SWR098P1），石英機芯、精鋼、旋入式透視底蓋，9,600元。圖／台灣精工提供
SEIKO品牌之友鳳小岳配戴款、Seiko Prospex GMT潛水表，6R54機械機芯，精鋼表殼經超硬質鍍膜，防水200米，51,000元。圖／台灣精工提供
SEIKO品牌之友鳳小岳配戴款、Seiko Prospex GMT潛水表，6R54機械機芯，精鋼表殼經超硬質鍍膜，防水200米，51,000元。圖／台灣精工提供
（由左至右）台灣精工總經理明石宏幸、取締役・専務執行役員河田芳克、鳳小岳、代表取締役社長内藤昭男、台灣精工副董事長洪明仁，以及取締役・執行役員谷村直昭，出席SEIKO雙周年紀念展開幕活動。圖／台灣精工提供
（由左至右）台灣精工總經理明石宏幸、取締役・専務執行役員河田芳克、鳳小岳、代表取締役社長内藤昭男、台灣精工副董事長洪明仁，以及取締役・執行役員谷村直昭，出席SEIKO雙周年紀念展開幕活動。圖／台灣精工提供

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