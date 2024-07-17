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壽司郎「香菜壽司」限時開賣！加抽「馬爾地夫雙人遊」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鮭山島，120元。圖／壽司郎提供
鮭山島，120元。圖／壽司郎提供

來自日本的「壽司郎」，自即日起至8月4日推出「盛夏蝦鮭魚賞」主題，一次推出10款以鮭魚和鮮蝦為主題的料理，包括首度登場、適合香菜控的「香菜堅果黑醋醬鮮蝦」、「香菜堅果黑醋醬鮭魚」等特色餐點，還有重新回歸的「鮭山島」、「雞吉君雞白湯拉麵」，更有「綜合水果雪花冰」、「新鮮西瓜」等消暑品項。另外在壽司郎點購可口可樂系列飲料，還有機會抽中「馬爾地夫雙人來回機＋酒」。

「盛夏蝦鮭魚賞」主題活動中，首次登場的「香菜堅果黑醋醬鮮蝦」、「香菜堅果黑醋醬鮭魚」將堅果碎搭配鹹香的黑醋醬，並以色澤翠綠的香菜增添香氣，分別搭配鮮蝦、鮭魚上桌，充滿輕盈的亞洲風格，適合香菜控品嚐，每盤40元。同樣新登場的「酪梨莫札瑞拉起司鮮蝦」將酪梨鮮蝦壽司加上蝦丁、美乃滋、芝麻油、莫扎瑞拉起司、洋蔥丁等配料，風味清爽，每份60元。另外還有同樣新亮相的「義式洋蔥煙燻鮭魚」、「炙燒味噌明太子生鮭魚」等品項。

除此之外，曾於2022年首度登場的「鮭山島」本次也再度回歸，將生鮭魚丁、生鮭魚泥、生鮭魚片層層堆疊，最後再澆上鮭魚卵，適合鮭魚愛好者，每份120元。升級版的「黃金脆薯滿滿」，則是將黃金脆薯份量加倍，帶來更大的滿足。2023年聯名登場的「雞吉君雞白湯拉麵」本次也限時回歸，帶來壽司以外的選擇。

針對炎熱的夏季時光，壽司郎也首度推出「綜合水果雪花冰」，一次吃得到火龍果、西瓜、香蕉等7種水果，每份160元，另外還有切成長條狀的「新鮮西瓜」，同樣能帶來香甜的結尾樂趣。

即日起至9月17日止，至全台壽司郎吃壽司配可口可樂系列飲料，即有機會抽中壽司郎折價券、免費飲料再來一瓶等獎項，最大獎可獲得「馬爾地夫雙人來回機＋酒」豪華大獎。累積參加6次，還能加碼抽「豪華遊輪之旅雙人旅遊券」，多喝一瓶就多一次中獎機會。

綜合水果雪花冰，160元。圖／壽司郎提供
綜合水果雪花冰，160元。圖／壽司郎提供
雞吉君雞白湯拉麵，140元。圖／壽司郎提供
雞吉君雞白湯拉麵，140元。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「盛夏蝦鮭魚賞」。圖／壽司郎提供
壽司郎限時推出「盛夏蝦鮭魚賞」。圖／壽司郎提供
香菜堅果黑醋醬鮮蝦，40元。圖／壽司郎提供
香菜堅果黑醋醬鮮蝦，40元。圖／壽司郎提供
薯條份量加倍的「黃金脆薯滿滿」，90元。圖／壽司郎提供
薯條份量加倍的「黃金脆薯滿滿」，90元。圖／壽司郎提供

壽司郎 香菜 鮭魚

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