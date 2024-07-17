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遊日本走5天仍胖2公斤 醫師揭3大飲食陷阱

中央社／ 台北17日電

暑假到來加上日幣貶值，不少人選擇到日本旅遊。但開業醫師以自身經驗提醒，雖然日本傳統飲食食材種類充足、脂肪攝取低，但外食卻藏澱粉過量、高油高鹽、糖分爆表陷阱。

隨著暑假旅遊旺季到來，加上日幣貶值，日本成為許多民眾出國首選；不過雖然日本人普遍體型偏瘦、日本飲食也給人健康印象，開業減肥專科暨皮膚專科醫師吳銘鋐卻分享，自己近期和太太赴日本東京旅行5天4夜，儘管日行逾2萬步，竟還是胖了2公斤。

吳銘鋐透過新聞稿分享，這次旅程行程緊湊，主要依靠步行與大眾運輸，每天只吃2餐正餐，並會補充小零食，自認飲食節制，但仔細觀察，日本飲食其實暗藏「蔬菜與蛋白質攝取不足、碳水化合物過多」等3大雷區。

首先是澱粉過量，日本食物以澱粉為主，如拉麵、丼飯、烏龍麵等，甚至有時點1碗麵還會再附上1碗白飯。其次為高油高鹽，如味噌湯調味重鹹、油脂豐富的和牛、多樣炸物等。第3則是糖分爆表，如高糖分的梅酒和冰淇淋等甜點酒水，都相當誘人。

吳銘鋐解釋，精緻澱粉屬於高升糖指數（GI）食物，容易導致血糖快速上升，以至於胰島素須大量分泌以降低血糖，飽足感來得快，去得也快，且因其會不斷刺激多巴胺釋放，增加食用慾望，會導致「越吃越想吃」，不知不覺就攝取過量。

日本飲食常給人健康印象，吳銘鋐說明，期刊資料指出，傳統日本飲食雖同樣以米飯為主要碳水化合物來源，但搭配上豐富季節性蔬菜、魚類、大豆和海藻等，食材種類充足，整體脂肪攝取比例甚至比地中海飲食，因此與地中海飲食、北歐飲食並列為健康飲食

吳銘鋐表示，日本居民大多在家烹調，蛋白質與蔬菜比例自然較高，調味也較清淡；對於偏愛日本料理的旅客，建議增加青菜與蛋白質攝取，均衡飲食才能在大飽口腹之欲同時顧及健康。此外，肥胖主要仍與長期飲食較有關，因此民眾也不用過度擔心體重，影響度假心情，旅遊期間小小放縱一下，也沒關係。

健康飲食 日本料理 蛋白質

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