「有人買就不會消失」不畏串流音樂當道 黑膠、卡帶復古熱潮回歸

在串流音樂當道之前，黑膠、卡帶、CD是傳遞音樂的主流媒介，傳統唱片業者指出，現在實體唱片和數位串流音樂的占比，只剩1比9，不過近期黑膠唱片和卡帶都興起復古熱潮，「只要有人願意買，傳統唱片就不會消失」。

TAA台灣音響發展協會今天舉辦系列媒體訪談會，聚焦傳統唱片業者與串流平台業者的處境與因應策略。

TAA台灣音響發展協會理事長施孝棣表示，音樂產業歷經了30年代出現的黑膠唱片、60年代出現的卡帶、80年代出現的CD光碟、千禧年代前後的MP3，到現今當道的串流音樂，而黑膠唱片到現在從未銷聲匿跡，近年甚至再度興起復古熱潮。

上揚國際股份有限公司董事長林晉賢表示，CD過去是市場主流，但從2000年數位串流音樂誕生開始，傳統唱片媒介每年都以10%的比率下滑。

林晉賢指出，實體唱片和數位串流音樂的占比已從當年的90%比10%，大幅逆轉為10%比90%，而「黃金交叉」就發生2017年、2018年左右。

「傳統唱片媒介雖然商機規模縮小，卻仍然擁有穩固、活躍的利基市場」，台北國際唱片協會理事長暨38度c音響唱片有限公司主理人蔡淑惠指出，黑膠唱片近期興起復古風潮，許多流行樂手也出了黑膠唱片，使其銷售出現前所未有的復甦，「只要有人願意買，傳統唱片媒介就不會消失」。

近期日本也出現一波卡式錄音帶復興熱潮，連帶隨身聽播放裝置也打開銷售市場，蔡淑惠表示，由於價格比黑膠收藏便宜，不只年輕人大感新奇搶購，中年人也樂於懷舊，許多歌手看準錄音帶熱潮再起，也紛紛推出卡帶版新曲。

蔡淑惠說，黑膠唱片在美洲和歐洲市場從未消失，台灣市場也逐漸回暖，現在黑膠唱片和CD多採限量發行和預購方式，減少庫存壓力，增加收藏價值。

串流音樂平台已是市場主流，科科科技音樂串流業務群總經理葉展昀表示，串流平台除了有便利聆聽和海量曲庫特性，同時也導入AI和大數據科技，並增加社交互動性，也可與串流播放器、綜合擴大機等串接，並與Roon等頂級音樂串流軟體獨家合作，「數位串流音樂與傳統唱片其實互不衝突」，期待能將高音質市場一起做大。