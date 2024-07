裸鑽雪莉齊聚全台亞洲百大酒吧調酒師 8月舉辦交流盛會

今年亞洲酒吧界年度盛事「亞洲50最佳酒吧(Asia's 50 Best Bars)」第9屆頒獎典禮昨晚在香港舉行,台灣今年共有8間酒吧入選百大名單,3間入選50最佳酒吧。裸鑽雪莉身為「亞洲50最佳酒吧」官方蘇格蘭威士忌合作夥伴,此次攜手第三屆裸鑽雪莉Bar Swap調酒大賽的冠軍「Bar Pin松」前往頒獎典禮,現場展示裸鑽雪莉冠軍調酒, 將「Live Naked」的理念展現的淋漓盡致。此外,今年8月在台灣也將展開兩場調酒盛會,將在地調酒文化引領至世界,並獨家推出裸鑽雪莉現在Chill裸調夏日限定禮盒,讓調酒愛好者享受裸調樂趣。

這次Bar Swap調酒冠軍「Bar Pine松」,特別在頒獎典禮現場演繹其得獎作品「Naked Waffle」,以嘻哈人最愛的「炸雞鬆餅」為發想,將台灣在地水果香蕉與美式嘻哈文化完美融合,同時加碼帶來兩款個性裸調「But first, coffee」和「Naked & Fruity」,展現裸鑽雪莉的多重風味,讓賓客驚喜連連。

與世界共同慶祝亞洲百大最佳酒吧,裸鑽雪莉也將於8月5日20:00~02:00在「Knock Knock Who's There? Bistro」舉辦「50 BEST BAR Taiwan Can Drink」,現場將有最新出爐2024年台灣亞洲百大最佳酒吧參與,北中南的調酒精華凝聚一堂,展現台灣調酒的獨特風味。現場將可一次品嚐台灣亞洲百大酒吧的各式創意調酒,更可親眼欣賞調酒師的超高調酒技術與魅力。票券僅現場限量販售。

此外,裸鑽雪莉將於8月20日邀請來自曼谷的「BKK Social Club」,這家位列2024年「亞洲50最佳酒吧」榜單的頂尖酒吧,來台進行調酒講座。此次活動將匯聚50間台灣頂尖裸鑽雪莉酒吧,讓調酒師們將在互動中激盪出全新風味,展現裸活(Live Naked)態度。

為讓更多人感受到裸鑽雪莉的魅力,裸鑽雪莉特別推出#現在Chill裸調 夏日限定禮盒,鼓勵每一位調酒愛好者發揮創意,無論身處何地都能輕鬆調製出Chill裸調。本次獨家套組也為裸鑽雪莉亞洲50最佳酒吧國際調酒師VIP贈禮,希望能夠讓各地的調酒師一同感受裸鑽雪莉帶來的恣意魅力與精神。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康