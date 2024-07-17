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裸鑽雪莉齊聚全台亞洲百大酒吧調酒師 8月舉辦交流盛會

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
裸鑽雪莉身為官方蘇格蘭威士忌合作夥伴，攜手第三屆Bar Swap調酒大賽的冠軍「Bar Pine松」，一同前往頒獎典禮。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
裸鑽雪莉身為官方蘇格蘭威士忌合作夥伴，攜手第三屆Bar Swap調酒大賽的冠軍「Bar Pine松」，一同前往頒獎典禮。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年亞洲酒吧界年度盛事「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」第9屆頒獎典禮昨晚在香港舉行，台灣今年共有8間酒吧入選百大名單，3間入選50最佳酒吧。裸鑽雪莉身為「亞洲50最佳酒吧」官方蘇格蘭威士忌合作夥伴，此次攜手第三屆裸鑽雪莉Bar Swap調酒大賽的冠軍「Bar Pin松」前往頒獎典禮，現場展示裸鑽雪莉冠軍調酒， 將「Live Naked」的理念展現的淋漓盡致。此外，今年8月在台灣也將展開兩場調酒盛會，將在地調酒文化引領至世界，並獨家推出裸鑽雪莉現在Chill裸調夏日限定禮盒，讓調酒愛好者享受裸調樂趣。

這次Bar Swap調酒冠軍「Bar Pine松」，特別在頒獎典禮現場演繹其得獎作品「Naked Waffle」，以嘻哈人最愛的「炸雞鬆餅」為發想，將台灣在地水果香蕉與美式嘻哈文化完美融合，同時加碼帶來兩款個性裸調「But first, coffee」和「Naked & Fruity」，展現裸鑽雪莉的多重風味，讓賓客驚喜連連。

與世界共同慶祝亞洲百大最佳酒吧，裸鑽雪莉也將於8月5日20:00～02:00在「Knock Knock Who's There? Bistro」舉辦「50 BEST BAR Taiwan Can Drink」，現場將有最新出爐2024年台灣亞洲百大最佳酒吧參與，北中南的調酒精華凝聚一堂，展現台灣調酒的獨特風味。現場將可一次品嚐台灣亞洲百大酒吧的各式創意調酒，更可親眼欣賞調酒師的超高調酒技術與魅力。票券僅現場限量販售。

此外，裸鑽雪莉將於8月20日邀請來自曼谷的「BKK Social Club」，這家位列2024年「亞洲50最佳酒吧」榜單的頂尖酒吧，來台進行調酒講座。此次活動將匯聚50間台灣頂尖裸鑽雪莉酒吧，讓調酒師們將在互動中激盪出全新風味，展現裸活（Live Naked）態度。

為讓更多人感受到裸鑽雪莉的魅力，裸鑽雪莉特別推出#現在Chill裸調 夏日限定禮盒，鼓勵每一位調酒愛好者發揮創意，無論身處何地都能輕鬆調製出Chill裸調。本次獨家套組也為裸鑽雪莉亞洲50最佳酒吧國際調酒師VIP贈禮，希望能夠讓各地的調酒師一同感受裸鑽雪莉帶來的恣意魅力與精神。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Bar Pine松」加碼帶來個性裸調，展現裸鑽雪莉的多重風味。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「Bar Pine松」加碼帶來個性裸調，展現裸鑽雪莉的多重風味。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2024「亞洲最佳50酒吧」揭曉，來自台中的「Vender」排名第30，這也是台灣酒吧今年的最佳名次。圖／台灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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