快訊

「十連霸」北市議員陳政忠將入獄 操縱股票掏空公司判4年、2年定讞

女員工口水加料搞垮可不可！總公司「玩真的」 拆了新竹關埔店招牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯震東手繪《葬送的芙莉蓮》！萬寶龍快閃店A11限期秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
柯震東（左）與薛仕凌今日一同出席萬寶龍信義三越A11快閃店。記者沈昱嘉／攝影
柯震東（左）與薛仕凌今日一同出席萬寶龍信義三越A11快閃店。記者沈昱嘉／攝影

文字的書寫不僅是為紀錄思想，筆具的運用其實也不限於文字，可以圖畫、印記形式，豐富多元。萬寶龍（Montblanc）為慶祝「大師傑作」（Meisterstück）系列書寫工具問世百週年，於信義新光三越A11開設「雪山木屋」快閃店，店中帶來Montblanc Haus博物館的珍藏骨董，現場更邀請兩位人氣男星薛仕凌、柯震東，親自出席站台。

由於先前萬寶龍曾發表一只由名導魏斯安德森（Wesley Anderson）所拍攝的「大師傑作」100年趣味短片，薛仕凌並讚美導演的影像擁有飽滿色彩和冷調幽默，柯震東則欣賞魏斯安特森風趣的鏡頭語言，並能凸顯場景和人物角色。身穿卡其色雙排扣西裝的柯震東同時並欣賞身上造型的Ice Sea酒紅腕表與大師傑作系列英倫綠漸層郵差包，同時表示即便數位發達的現代，只要是跟工作相關如劇本類文件、他仍保留手寫習慣，薛仕凌也表示像是演員筆記他也堅持手寫，除喜歡寫字、紙本翻頁的手感也無法被數位所取代，也無形呼應萬寶龍倡議的書寫精神。

全新萬寶龍信義新光三越A11「雪山木屋」快閃店，重現百周年紀念影片中的經典場景，並陳列各式「大師傑作」新款皮件。事實上，雪山木屋不僅有溫暖氣息，更帶出與書寫、思想遞傳的連結，更象徵萬寶龍的靈感泉源「白朗峰」（Mont Blanc），持續在工藝、美學之路，攀向高峰。

入口處近3米高的巨型大師傑作系列鋼筆模型，再次展現書寫的力量，現場並帶來萬寶龍典藏的The Origin筆款、以及賦予英倫綠的大師傑作多樣化皮件。值得一提的是，快閃店內左側再有一方「名人牆」，邀請100位時尚、娛樂、KOL名人，包含張孝全、柯震東、薛仕凌、鳳小岳、蔡凡熙、江宏傑、李玉璽、「鬼鬼」吳映潔、蔡黃汝、炎亞綸、章廣辰都親筆以創意留下祝福。其中柯震東發揮創意以鋼筆畫出一幅日本動漫《葬送的芙莉蓮》、以圖像傳心意，章廣辰則寫下秀氣的「萬百」兩字，祝福「萬」寶龍與大師傑作「百」周年，再於右下角簽名廣辰，頗有古代文人名流的風雅。

快閃店內並推出全台獨家活動，消費者可於現場書寫主題明信片、並由「MONTBLANC POST」提供全球郵寄服務；一旦於現場加入LINE官方帳號體驗「Let’s Write寫出字我」MBTI性格筆跡測驗、預約活動參觀，享品牌好友專屬驚喜。

MONTBLANC雪山木屋期間限定店，活動將從本周四、7月18日開始，前後11天至7月28日（日）為止，平日開放時間為早上11點至晚上9點半，周末則延長至晚上10點；地址位於信義新光三越A11一樓、松壽路11號，「爆米花風格日」則為7月20、21與27、28四日，每日數量有限、兌完為止。

MONTBLANC大師傑作系列行李吊牌，6,800元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC大師傑作系列行李吊牌，6,800元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC大師傑作系列信差包，49,200元。圖／Montblanc
MONTBLANC大師傑作系列信差包，49,200元。圖／Montblanc
以雪山木屋為靈感的快閃店，還原名導魏斯安德森為大師傑作百周年的趣味短片，也象徵萬寶龍和山岳的不解之緣。圖／Montblanc
以雪山木屋為靈感的快閃店，還原名導魏斯安德森為大師傑作百周年的趣味短片，也象徵萬寶龍和山岳的不解之緣。圖／Montblanc
萬寶龍原本也提供寄送明信片服務、但僅限台灣，本次雪山木屋則提供全球免費寄送服務、期間限定。圖／Montblanc
萬寶龍原本也提供寄送明信片服務、但僅限台灣，本次雪山木屋則提供全球免費寄送服務、期間限定。圖／Montblanc
四個周末假日只要前往萬寶龍Montblanc雪山木屋拍照、打卡並於社群分享，可獲每日限量、免費爆米花乙份。圖／Montblanc
四個周末假日只要前往萬寶龍Montblanc雪山木屋拍照、打卡並於社群分享，可獲每日限量、免費爆米花乙份。圖／Montblanc
薛仕凌。記者沈昱嘉／攝影
薛仕凌。記者沈昱嘉／攝影
柯震東配戴了Ice Sea酒紅色腕表、大師傑作系列英倫綠郵差包出席雪山木屋快閃店活動。記者沈昱嘉／攝影
柯震東配戴了Ice Sea酒紅色腕表、大師傑作系列英倫綠郵差包出席雪山木屋快閃店活動。記者沈昱嘉／攝影
MONTBLANC大師傑作系列中型購物袋，56,700元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC大師傑作系列中型購物袋，56,700元。圖／Montblanc提供
適逢大師傑作系列100周年，萬寶龍也推出了限量書寫工具、紀念百周年的珍貴一刻。圖／Montblanc提供
適逢大師傑作系列100周年，萬寶龍也推出了限量書寫工具、紀念百周年的珍貴一刻。圖／Montblanc提供
柯震東（左）與薛仕凌今日一同出席萬寶龍信義三越A11快閃店。記者沈昱嘉／攝影
柯震東（左）與薛仕凌今日一同出席萬寶龍信義三越A11快閃店。記者沈昱嘉／攝影
MONTBLANC大師傑作The Orgin系列50ml墨水（珊瑚紅），1,400元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC大師傑作The Orgin系列50ml墨水（珊瑚紅），1,400元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC大師傑作The Orgin系列#146筆記本，2,800元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC大師傑作The Orgin系列#146筆記本，2,800元。圖／Montblanc提供
現場並有完整的大師傑作系列英倫綠皮件，從細節處還原山岳精神。圖／Montblanc
現場並有完整的大師傑作系列英倫綠皮件，從細節處還原山岳精神。圖／Montblanc

快閃 雪山

延伸閱讀

挨轟蹭(G)I-DLE葉舒華？柯震東25字回應了

舒華真理褲太短「露出安全褲」挨轟 親爽快回應

台北電影獎／柯震東合體TWICE多賢 首曝私下交情

竟然把美女變這麼土！金惠奫「機場造型全在曝露缺點」　台韓中網友全開罵：造型師出來

相關新聞

壽司郎「香菜壽司」限時開賣！加抽「馬爾地夫雙人遊」

來自日本的「壽司郎」，自即日起至8月4日推出「盛夏蝦鮭魚賞」主題，一次推出10款以鮭魚和鮮蝦為主題的料理，包括首度登場、...

裸鑽雪莉齊聚全台亞洲百大酒吧調酒師 8月舉辦交流盛會

今年亞洲酒吧界年度盛事「亞洲50最佳酒吧（Asia's 50 Best Bars）」第9屆頒獎典禮昨晚在香港舉行，台灣今...

柯震東手繪《葬送的芙莉蓮》！萬寶龍快閃店A11限期秀

文字的書寫不僅是為紀錄思想，筆具的運用其實也不限於文字，可以圖畫、印記形式，豐富多元。萬寶龍（Montblanc）為慶祝...

挨轟蹭(G)I-DLE葉舒華？柯震東25字回應了

早從演員升級為導演的柯震東近日新聞多。上個月曾在用餐時巧遇陶晶瑩與「(G)I-DLE」成員舒華，兩人合影後卻被女方粉絲炎...

澳門唯一入選！瑞吉酒吧榮登「亞洲50最佳酒吧」榜單

澳門瑞吉酒店的瑞吉酒吧榮登2024年「亞洲50最佳酒吧」榜單第22位，同時也是本年度澳門唯一一間獲得此獎項的酒吧。

三峽納涼祭20日登場 還能吃到創意料理、限定下午茶

正值炎炎夏日，三峽區農會將於7月20、21日舉辦「三峽納涼祭」，推廣三峽納涼三寶碧螺春、梨仔筍、蜂蜜，活動當天還有音樂表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。