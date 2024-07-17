柯震東手繪《葬送的芙莉蓮》！萬寶龍快閃店A11限期秀

文字的書寫不僅是為紀錄思想，筆具的運用其實也不限於文字，可以圖畫、印記形式，豐富多元。萬寶龍（Montblanc）為慶祝「大師傑作」（Meisterstück）系列書寫工具問世百週年，於信義新光三越A11開設「雪山木屋」快閃店，店中帶來Montblanc Haus博物館的珍藏骨董，現場更邀請兩位人氣男星薛仕凌、柯震東，親自出席站台。

由於先前萬寶龍曾發表一只由名導魏斯安德森（Wesley Anderson）所拍攝的「大師傑作」100年趣味短片，薛仕凌並讚美導演的影像擁有飽滿色彩和冷調幽默，柯震東則欣賞魏斯安特森風趣的鏡頭語言，並能凸顯場景和人物角色。身穿卡其色雙排扣西裝的柯震東同時並欣賞身上造型的Ice Sea酒紅腕表與大師傑作系列英倫綠漸層郵差包，同時表示即便數位發達的現代，只要是跟工作相關如劇本類文件、他仍保留手寫習慣，薛仕凌也表示像是演員筆記他也堅持手寫，除喜歡寫字、紙本翻頁的手感也無法被數位所取代，也無形呼應萬寶龍倡議的書寫精神。

全新萬寶龍信義新光三越A11「雪山木屋」快閃店，重現百周年紀念影片中的經典場景，並陳列各式「大師傑作」新款皮件。事實上，雪山木屋不僅有溫暖氣息，更帶出與書寫、思想遞傳的連結，更象徵萬寶龍的靈感泉源「白朗峰」（Mont Blanc），持續在工藝、美學之路，攀向高峰。

入口處近3米高的巨型大師傑作系列鋼筆模型，再次展現書寫的力量，現場並帶來萬寶龍典藏的The Origin筆款、以及賦予英倫綠的大師傑作多樣化皮件。值得一提的是，快閃店內左側再有一方「名人牆」，邀請100位時尚、娛樂、KOL名人，包含張孝全、柯震東、薛仕凌、鳳小岳、蔡凡熙、江宏傑、李玉璽、「鬼鬼」吳映潔、蔡黃汝、炎亞綸、章廣辰都親筆以創意留下祝福。其中柯震東發揮創意以鋼筆畫出一幅日本動漫《葬送的芙莉蓮》、以圖像傳心意，章廣辰則寫下秀氣的「萬百」兩字，祝福「萬」寶龍與大師傑作「百」周年，再於右下角簽名廣辰，頗有古代文人名流的風雅。

快閃店內並推出全台獨家活動，消費者可於現場書寫主題明信片、並由「MONTBLANC POST」提供全球郵寄服務；一旦於現場加入LINE官方帳號體驗「Let’s Write寫出字我」MBTI性格筆跡測驗、預約活動參觀，享品牌好友專屬驚喜。