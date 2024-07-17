挨轟蹭(G)I-DLE葉舒華？柯震東25字回應了

早從演員升級為導演的柯震東近日新聞多。上個月曾在用餐時巧遇陶晶瑩與「(G)I-DLE」成員舒華，兩人合影後卻被女方粉絲炎上。

昨日他在舒華IG新照貼文下方留言，再度引發女方粉絲網友負面回應，甚至連帶在柯震東個人IG下方大量負評，此後更被網友發現：柯震東已退追蹤舒華，連帶讓事件超展開；唯該則留言目前已無法在舒華IG看見，尚未確認是被刪除或隱藏，而柯震東個人IG上則湧入不少留言，包含「凱凱辛苦了」、「心疼你被捲進風波」。