挨轟蹭(G)I-DLE葉舒華？柯震東25字回應了
早從演員升級為導演的柯震東近日新聞多。上個月曾在用餐時巧遇陶晶瑩與「(G)I-DLE」成員舒華，兩人合影後卻被女方粉絲炎上。
昨日他在舒華IG新照貼文下方留言，再度引發女方粉絲網友負面回應，甚至連帶在柯震東個人IG下方大量負評，此後更被網友發現：柯震東已退追蹤舒華，連帶讓事件超展開；唯該則留言目前已無法在舒華IG看見，尚未確認是被刪除或隱藏，而柯震東個人IG上則湧入不少留言，包含「凱凱辛苦了」、「心疼你被捲進風波」。
今日柯震東出席精品快閃店活動，當被問及此事時，柯震東則以25字回應：「就是路過的留言而已，如果造成她或是大家的困擾，我很抱歉。」之後現場則有工作人員出現表示：不回答活動外相關問題，並結束該次訪問。
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