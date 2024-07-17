澳門唯一入選！瑞吉酒吧榮登「亞洲50最佳酒吧」榜單

澳門瑞吉酒店的瑞吉酒吧榮登2024年「亞洲50最佳酒吧」榜單第22位，同時也是本年度澳門唯一一間獲得此獎項的酒吧。

澳門喜來登大酒店及澳門瑞吉酒店綜合酒店副總裁桑德士（Frank Sanders）表示，非常榮幸能獲得此殊榮。能在亞洲眾多酒吧中脫穎而出，這有賴團隊一直秉承對卓越服務的追求，提供一系列經典及創新的調酒和多元化的佳餚美饌，營造出雅緻奢華且典雅舒適的環境。「作為澳門唯一一間獲得此殊榮的酒吧，我們提供的不僅僅是調酒，更多的是為每一位客人締造獨特難忘的回憶。」

「亞洲50最佳酒吧」旨在表揚亞洲地區最頂尖和創新的酒吧及人才，每年由來自亞洲各地超過200位的酒吧行業知識淵博的酒評家、美酒媒體和調酒專家在14個國家和多個城市票選出亞洲酒吧之最。

瑞吉酒吧入榜，原因之一是令人難以忘懷的客席調酒活動，以及現場演奏的醉人爵士樂表演，從經典不凡的酒單到精湛的呈現方式，其調酒藝術讓賓客留下深刻的印象。

例如自去年3月起，酒吧率先邀請來自曼谷Mahaniyom及#FindTheLockerRoom的主理人Ronnaporn Kanivichaporn為「品味大師特調」系列揭開序幕，隨後亦陸續邀請到多位頂尖調酒師親臨獻技，包括由多名來自台灣的調酒師共同打造的「台灣非凡調酒之旅」、為慶祝國際婦女節而邀請傑出女調酒師們及多場展現精湛特調的客席調酒活動。

瑞吉酒吧提供多款特調雞尾酒、特色飲品及各款小食及主食，像是品牌標誌性的特色血腥瑪麗—東方瑪麗（Maria do Leste），完美演繹出澳門中西文化交融的元素。還有標誌性儀式「暮靄時光」，見證白天至黑夜這一過度時段、以阿斯特家族宅邸（The House of Astor）所在地紐約為靈感而創的15款調酒，以及由調酒師賴祥如（Kevin） 以澳門及紐約的文化底蘊為創作靈感、調製的雞尾酒單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康