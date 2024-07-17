三峽納涼祭20日登場 還能吃到創意料理、限定下午茶

正值炎炎夏日，三峽區農會將於7月20、21日舉辦「三峽納涼祭」，推廣三峽納涼三寶碧螺春、梨仔筍、蜂蜜，活動當天還有音樂表演、農夫市集及美食攤位，也與在地餐廳合作推出創意料理與限定下午茶，新北市長侯友宜表示，三峽有老街、祖師廟文化，農會結合文化背景，不斷推陳出新，很不容易。

三峽區為新北市第二大行政區，孕育出許多優良農產品，農業局表示，今年三峽納涼祭在三峽大義路及學成路口公園舉辦，現場包含60攤茶筍蜜等三峽農特產農夫市集、音樂表演及美食攤位。

農業局表示，今年納涼祭也與三峽在地餐廳合作，如金海王婚宴會館、鼎上食府、東村餐飲店及大板根森林溫泉酒店，訂餐可享最低79折優惠，可品嚐到用納涼三寶製作的創意料理，像是XO醬竹筍玉帶雙脆、筍香紅燒肉、烏魚子九孔鮮蝦涼筍沙拉、宮保綠竹筍茶香大蝦，凡前25位訂桌，即贈精美立體茶包禮盒1盒。

另外，也與在地文創食堂「甘樂食堂」合作推出納涼限定下午茶，以三峽特有碧螺春綠茶粉製作的「碧螺春茶乳捲」搭配碧螺春冷泡茶，在百年古厝裡享受愜意一抺納涼。

三峽區農會理事長蘇俊龍表示，即日起至7月19日，於三峽鮮農直賣所消費滿399元，可於活動現場兌換碧螺春霜淇淋，另在網路商城自7月20日起為期1個月，農會也整合三峽在地8位小農聯名推出限定優惠最低可達9折。