猶如在貢多拉上大啖美食 BELLINI台北京站店改裝開幕

三澧餐飲集團旗下義式餐廳BELLINI Pasta Pasta京站店，開業迄今15年，首度進行全面改裝，將餐廳打造成威尼斯水道風格，並獨家提供5款精品調酒與佐酒開胃小品，讓來客享有猶如坐在貢多拉船上大啖義大利美食的體驗。

餐廳以溫暖的橘、黃、紅色調進行空間鋪陳，地板採用威尼斯水道的靛青色，以進口的義大利與印度瓷磚鋪設而成，讓顧客進入餐廳後彷彿直接到了浪漫的水都威尼斯。

為搭配威尼斯風格店裝，餐廳除持續提供經典義式料理外，也特別全新推出時下年輕人及上班族群最喜愛的精品調酒。BELLINI Pasta Pasta以聯馥食品代理進口的Romeo Bellini Peach Wine 貝里尼水蜜桃微氣泡酒做為調酒基底，推出5款精品調酒，價位在240至320元之間，讓三五好友聊天聚會時或下班需要抒壓、放鬆的社畜們不僅來此可享受義式美食，還可以在威尼斯浪漫的店裝之下，以放鬆小酌的心情體驗微醺的美好。

「優果費茲」以法國芒果泥加上台灣愛文芒果，水蜜桃氣泡酒與芒果的滋味，擁有熱帶巴西風情融和著義式浪漫。「紅漿果桑格利亞」野莓果泥與蜜桃氣泡酒，微酸甜的口感，交錯著野莓與蜜桃的香氣，在艷紫紅般的酒色下，帶著熱戀中的奔放。

「夏夜晚風」蜜桃微氣泡酒交織著荔枝香，清麗的口感，在義大利威尼斯的店裝中，感受夏夜微風徐徐的氣息。「玫香烏龍」玫瑰烘托著烏龍茶香，將台灣高山烏龍茶化作頂級香氛，在微氣泡酒的帶引下，散發著優雅的氣息。「香檸柚子莫西多」融合新鮮檸檬汁、水蜜桃氣泡酒及碎薄荷葉，清爽的酒感令人愛不釋手。

除了精品調酒，餐廳也同步推出多款包括油封小卷緹魚杏鮑菇、風乾火腿佐季節水果、義式薄片起司生牛肉、煙燻乳酪…等在內的佐酒開胃小品，價位在80元至280元之間。5款精品調酒與開胃小品，目前僅限BELLINI台北京站店供應。

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