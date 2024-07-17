7款飲品「任選第二杯半價」！85℃這兩天限定優惠
日頭赤焱焱，85℃將於7/20到7/21兩天推出「大暑日涼一下」消暑活動，全台門市「酪梨」和「就是海岩茶」指定系列等7款飲品，大杯冰飲任選即享第二杯半價優惠，買兩杯最多省45元，等同75折。
85℃的「酪梨系列」，選用營養價值豐富的酪梨，結合85℃海岩奶酪特製成酪梨風味奶蓋，少許的鹹味讓奶蓋及酪梨有更多層次的風味。7/20到7/21，大杯冰酪梨奶蓋咖啡、大杯冰酪梨奶蓋青茶和大杯冰酪梨布丁奶昔，以及「就是海岩茶系列」的大杯冰就是海岩紅茶、大杯冰就是海岩綠茶、大杯冰就是海岩青茶和大杯冰就是海岩烏龍，7款可任選第二杯半價(價低者折)。
以一次買兩杯大杯冰酪梨布丁奶昔為例，原價180元、活動價135元，現省45元，等於兩杯75折。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言