7款飲品「任選第二杯半價」！85℃這兩天限定優惠

日頭赤焱焱，85℃將於7/20到7/21兩天推出「大暑日涼一下」消暑活動，全台門市「酪梨」和「就是海岩茶」指定系列等7款飲品，大杯冰飲任選即享第二杯半價優惠，買兩杯最多省45元，等同75折。

85℃的「酪梨系列」，選用營養價值豐富的酪梨，結合85℃海岩奶酪特製成酪梨風味奶蓋，少許的鹹味讓奶蓋及酪梨有更多層次的風味。7/20到7/21，大杯冰酪梨奶蓋咖啡、大杯冰酪梨奶蓋青茶和大杯冰酪梨布丁奶昔，以及「就是海岩茶系列」的大杯冰就是海岩紅茶、大杯冰就是海岩綠茶、大杯冰就是海岩青茶和大杯冰就是海岩烏龍，7款可任選第二杯半價(價低者折)。