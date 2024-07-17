看重台灣市場 寶璣101開幕總裁親登台剪綵

瑞士頂級的品牌之一寶璣（Breguet），全新概念店今（7月17）日於台北101購物中心3樓開幕。為表看重台灣市場，寶璣全球執行長Lionel a Marca更特地首次造訪台灣，親自剪綵。歡慶開幕之際，品牌也特地從瑞士空運來台兩款首度曝光的雙陀飛輪腕表作為鎮店代表，店內更同時舉辦「寶璣博物館珍藏巡迴展」（BREGUET Museum Treasure en Voyage）以極具代表性的骨董懷表和當代傑作，體現品牌傳承近250年的精湛技藝。

寶璣台北101專賣店使用大量的美國胡桃木與大理石襯托品牌代表色皇家藍，打造如藝廊般的展覽空間，並將品牌標誌的製表元素融入設計，包括店內壁面上的裝飾設計以表框上著名的錢幣紋為靈感、天花板的燈具則讓人想起機芯的精緻結構，地毯圖案則呼應機刻雕花工藝。

店內比照全球重要旗艦店舖和巴黎凡登廣場（Place Vendôme）6號專賣店，擺設一座源自1909年的骨董雕花車床，以表達品牌至今恪守傳承機刻雕花工藝的深厚傳承：這項微型手工技術由品牌創始人、鐘表大師亞伯拉罕路易寶璣（Abraham Louis Breguet）於1786年首度運用鐘表作品上，如今已於製表領域廣泛使用。寶璣機刻雕花工作坊內約有20位工匠，品牌更積極致力於修復骨董車床。開幕期間更有工匠特地台藍於店內現場示範。

由於陀飛輪是鐘表大師寶璣最廣為人知的發明，此次從瑞士空運來台兩款首度曝光作品均為雙陀飛輪腕表：近期發表的全新Classique Double Tourbillon Quai de l'Horloge 5345腕表以及Classique Double Tourbillon Dragon 5345腕表龍年限定版。兩枚腕表的裝飾不同但採用同樣精密複雜手上鍊雙陀飛輪機芯結構，前者雕花裝飾設計較為星際感，機芯背面更以手工雕刻寶璣大師鐘表堤岸（Quai de l'Horloge）39號的鳥瞰圖；龍年限定版則裝飾雙龍搶珍珠金雕圖案，僅以雕刻裝飾就能創造出風格全然迥異的表款，令人讚嘆。