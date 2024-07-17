「2004/7/19壽星」吃王品「聚」1折！學生吃燒肉折100

王品旗下的「聚 日式鍋物」、「Oh my!原燒」均在今年滿20週年。為慶祝全新里程碑，凡與「聚」同年同月同日生的壽星，可享「套餐1折」優惠。至於「Oh my!原燒」則推出一系列全新多人套餐，限時可享88折優惠。

王品集團旗下的「聚 日式鍋物」，為慶祝今年7月19日滿20週年，邀請同年同月同日生的20歲壽星開生日趴。凡在2004年7月19日出生的民眾，生日當天到聚用餐，獨享「海陸聚板腱牛」或「海陸聚雪花豬」主餐1折優惠，最低114元起，每店限額10名，需提前電話訂位。