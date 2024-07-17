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「2004/7/19壽星」吃王品「聚」1折！學生吃燒肉折100

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
凡與「聚」同年同月同日生的壽星，可享指定主餐1折優惠。圖／王品提供
凡與「聚」同年同月同日生的壽星，可享指定主餐1折優惠。圖／王品提供

王品旗下的「聚 日式鍋物」、「Oh my!原燒」均在今年滿20週年。為慶祝全新里程碑，凡與「聚」同年同月同日生的壽星，可享「套餐1折」優惠。至於「Oh my!原燒」則推出一系列全新多人套餐，限時可享88折優惠。

王品集團旗下的「聚 日式鍋物」，為慶祝今年7月19日滿20週年，邀請同年同月同日生的20歲壽星開生日趴。凡在2004年7月19日出生的民眾，生日當天到聚用餐，獨享「海陸聚板腱牛」或「海陸聚雪花豬」主餐1折優惠，最低114元起，每店限額10名，需提前電話訂位。

同樣在2004年誕生的「Oh my!原燒」，則是王品旗下第一個燒肉品牌，歡慶成立滿20年，指定門店也推出安格斯牛、豪邁豬、肋眼牛、澳洲和牛2人、3人套餐，肉品最重可達34盎司，滿足肉肉控，每套1,598元起。其中「安格斯牛套餐」，內含安格斯牛小排、肩小排、牛角切、嚴選胸腹牛等8款肉品，加上副食、沙拉、甜點，雙人價1,898元。為慶祝新菜上市，7月22日至8月28日至指定分店消費多人套餐，出示活動畫面可享88折優惠。即日起至8月30日，平日到門店內用多人套餐，憑1張學生證現折100元，以此類推。

活動期間至原燒消費多人套餐，憑學生證可現折100元。圖／王品提供
活動期間至原燒消費多人套餐，憑學生證可現折100元。圖／王品提供

多人 套餐

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