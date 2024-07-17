應援中元普渡！海尼根全新拜拜包裝 外盒設計插香孔

農曆7月將至，如何在供品上插香？海尼根推出全新拜拜包裝，特別在外盒上設計了插香孔，內含超大容量的海尼根啤酒，給好兄弟滿滿的面子，只在全聯和大潤發獨家供應。同檔期在全家便利商店還有集章趣活動，多項好禮如星霸杯、拍拍燈、風琴椅、行李箱可以兌換。

中元節拜拜習俗多，啤酒因象徵「運氣、氣勢」常是拜拜首選。在拜拜時，供品上插香是為了告訴好兄弟「這是準備給你的」；如果不插香，祂們就無法享用。所以過去也有網友因為找不到地方插香，就用吸管和膠帶自製插香管。為了解決這個困擾，海尼根今年推出市售首款插香孔包裝，內含六罐710ml超大罐海尼根經典，既氣派又美觀。

除插香孔包裝，海尼根還推出拜星銀求金銀和拜零零（零酒精）萬事靈的選項，讓中元拜拜更具創意和趣味。海尼根今夏在全家便利商店還有推出集章趣活動，指定期間任選海尼根指定罐裝／瓶裝系列三件享79折優惠，還有海尼根星銀500ml兩件只要99元。買一罐還可以集一章，集1章加29元可得海尼根星銀330ml一罐，集15章兌換海尼根星銀星霸杯，集30章兌換海尼根拍拍燈，集60章兌換海尼根環保折疊風琴椅，集100章則可換取海尼根經典行李箱。更多活動資訊，請依各活動通路公告為主。

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