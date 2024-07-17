5塊炸雞、大披薩通通199！姓名有「拿坡里」飲料1元

喜歡大口吃肉嗎？「拿坡里炸雞．披薩」限時推出「5塊炸雞199」優惠，還有「大披薩199元」優惠，現省170元。姓名有「拿、坡、里」任一字，享1.25L飲料加購價「1元」。至於「吉豚屋」連續3天，針對3款指定餐點推出「均一價199」優惠，另還有學生專屬方案，免費加贈腰內豬排＋黑天使奶茶，現省114元。

「拿坡里炸雞．披薩」自7月18日至7月31日期間，推出外帶／內用「大披薩199元」限時優惠，原價369元，現省170元。另外「5塊炸雞」原價290元，限時優惠價199元。除此之外，活動期間內，姓名有「拿、坡、里」任一字，點購大披薩或5塊炸雞，即可以1元加購「1.25L飲料」1瓶。

來自日本的「吉豚屋」，自即日起至7月19日期間，限時3天推出優惠方案，包括「腰內豬排丼」、「腰內豬排定食」、「腰內豬排咖哩」等3款招牌餐點，均一價199元，最高享6折優惠。7月20日至7月31日期間，點購主餐加價99元，即可獲得「溫泉壽喜牛丼飯（小）＋無糖茉香綠茶」。針對暑假，週一至週五，凡學生穿著校服或出示學生證，點購吉豚雞排丼，即贈「腰內豬排」及「黑天使奶茶」，現省114元。