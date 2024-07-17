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燦坤「生活應援祭」全館8折起 滿額送按摩椅、抽新iPad

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤全館電視6.5折起，看奧運首選Panasonic大電視，獨家登錄送奧運紀念傘。圖／燦坤提供
燦坤全館電視6.5折起，看奧運首選Panasonic大電視，獨家登錄送奧運紀念傘。圖／燦坤提供

燦坤每年暑期限定的「生活應援祭」，是提前入手父親節禮物、開學3C用品的最好機會，今年再加上消暑、奧運商機，燦坤特別精選5大類必買商品推優惠，即日起至8月8日，全館3C家電8折起，消費滿701元即可抽New iPad Air、Switch遊戲主機等好禮，買AI筆電/平板/手機系列商品加碼再抽2,000燦坤K幣。刷「台新燦坤聯名卡」還可免費現折最高1,600元，週末消費另享2%回饋無上限。7月會員特典好評再加碼，7月17日限時滿額最高送輝業按摩椅、Lenovo LOQ電競筆電。

活動期間買指定電鬍刀滿3,000元即可抽免單，電鬍刀舊換新最高還可現折2,000元，單品消費滿16,800元免費再送燦坤專屬好禮，石頭掃地機器人、Dyson supersonic吹風機、iPad 10.2吋64GB、Switch主機、輝葉律動機等任君挑選，德國百靈9系列諧震音波電鬍刀活動價22,888元，原廠登錄送按摩椅墊。

AI摺疊機三星Galaxy Z Fold6、Z Flip6旗艦摺疊機，導入一系列AI功能與工具，包括搜尋圈、智慧即時翻譯、AI生成式繪圖都超好用。燦坤祭出獨家「星愛大禮包」，7月24日前預購享最高現金回饋超過3萬元。

學生族必入手新一代iPad Pro M4、iPad Air 6系列平板，活動期間滿萬元就送400元配件金，買iPad Air M2 11吋買就送市價790元35W快充組、iPad Air M2 13吋買就送市價800元保護貼。

正值高溫盛夏，燦坤響應環境部綠色消費循環理念，同步推動「綠色生活感謝祭」，全館環保家電7.6折起，再享周末回饋綠點10倍送，選購一級能效空調還可領取政府補助最高5,000元。燦坤加碼送免費場勘、8年免費延長保固以及VVIP級尊榮安裝服務，指定空調最高可現省1.6萬元。

迎接巴黎奧運賽事一定要用高畫質大螢幕看才過癮，燦坤全館電視6.5折起，買指定電視送百靈新5系列電鬍刀、Dyson吹風機或掃地機器人。Panasonic 65型4K智慧聯網顯示器活動價26,900元，現省7,000元，獨家登錄送奧運紀念傘。

三星Galaxy Z Fold6、Z Flip6摺疊機享燦坤獨家「星愛大禮包」，預購最高回饋逾3萬元。圖／燦坤提供
三星Galaxy Z Fold6、Z Flip6摺疊機享燦坤獨家「星愛大禮包」，預購最高回饋逾3萬元。圖／燦坤提供
蘋果新上市平板熱銷中，iPad Air 6系列買就送周邊配件。圖／燦坤提供
蘋果新上市平板熱銷中，iPad Air 6系列買就送周邊配件。圖／燦坤提供
燦坤買指定電鬍刀滿3,000元抽免單，加碼送萬元好禮。圖／燦坤提供
燦坤買指定電鬍刀滿3,000元抽免單，加碼送萬元好禮。圖／燦坤提供
燦坤響應環境部同步推動「綠色生活感謝祭」，全館環保家電7.6折起，再享周末回饋綠點10倍送，最高再領政府補助5,000元。圖／燦坤提供
燦坤響應環境部同步推動「綠色生活感謝祭」，全館環保家電7.6折起，再享周末回饋綠點10倍送，最高再領政府補助5,000元。圖／燦坤提供

巴黎奧運 掃地機器人 綠色消費

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