王品旗下「聚」20歲生日趴 同年同月同日壽星一折開涮

王品（2727）旗下最資深火鍋品牌「聚 日式鍋物」，今年7月19日滿20歲，邀請同年同月同日生的20歲壽星開生日趴。凡在2004年7月19日出生的民眾，生日當天到聚用餐，獨享海陸聚板腱牛或獨享海陸聚雪花豬主餐1折，每店限額10名，需提前電話訂位。

「Oh my!原燒」也在今年歡慶滿20歲，7月22日起菜單再進化，推出安格斯牛、豪邁豬、肋眼牛、澳洲和牛雙人及三人套餐共6款，套餐價最低1,598元起就能開吃。

七月壽星快看過來，「聚」在今年滿20歲了，揪和「聚」同在2004年7月19日的誕生的民眾，一起到「聚」慶生，壽星能獨享海陸聚板腱牛或獨享海陸聚雪花豬1折優惠，1折價加服務費，最低只要114元起就能開涮。

「聚 日式鍋物」在2004年創立，嚴選來自北海道昆布為湯底，金澄色湯頭甘甜鮮美，搭配各種食材涮煮，突顯食材的原汁美味，加上濃厚的日式裝潢氛圍，讓「聚」成為台灣人最喜愛的火鍋餐廳。2020年品牌轉型升級，推出札幌起司牛奶鍋、澎湃雙人海陸瀑布聚等新品，結合蔬食、炊飯、甜點等自助吧吃到飽，更是CP值爆表。目前品牌全台共有25家門店，下半年也將持續展店，讓更多台灣鄉親一嚐「聚」的魅力。

同樣在2004年誕生的「Oh my!原燒」，則是王品旗下第一個燒肉品牌，歡慶成立滿20年，菜單也全新改版，指定門店推出安格斯牛、豪邁豬、肋眼牛、澳洲和牛雙人、三人套餐，其中，套餐肉品最重達34盎司，絕對讓肉肉控大滿足。老饕最愛安格斯牛套餐，雙人套餐售價1,898元，有安格斯牛小排、肩小排、牛角切、嚴選胸腹牛等多達8款肉品，加上副食、沙拉、甜點，吃完瞬間飽到天靈蓋。不吃牛的顧客，則可以點豪邁豬套餐，內含松阪豬、嚴選鴨胸、去骨雞腿等，同樣能豪邁開吃。

歡慶新菜上市，7月22日-8月28日至指定門店消費多人套餐,出示活動畫面享88折優惠。即日起到8月30日，平日到門店內用消費多人套餐，出示一張學生證，每客立即現折100元，依此類推。