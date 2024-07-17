LV x Timberland頂級限量經典靴 18K金logo裝飾好奢華

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）男裝創意總監「菲董」Pharrell Williams，在2024秋冬男裝秀「Paris to VA」中探索美國西部工裝的起源，並串起工裝演變到融合優雅、實穿和舒適的貴公子風格的歷史進程。路易威登並以其中工裝造型為核心，推出膠囊系列，涵蓋服飾、限量版Keepall 50 Toolbox包款以及路易威登與Timberland合作的靴款。

膠囊系列的服裝路易威登的精湛工藝打造完美融入道地工裝元素的設計。工裝廓形強調實穿百搭，精緻的棕色、黑色和米色套染緹花西裝也因此注入了耐用性；服裝上點綴著綠松石鈕扣與珍珠、刺繡和鉚釘等細節；寬闊剪裁、傳承美國工裝機能性之線條的卡車司機夾克和大衣口袋上，點綴著西部服裝特有的軛布及皮革貼花圖案。

膠囊系列包款的亮點為以美國工裝起源的工具箱為原型的Keepall 50 Toolbox，採用質樸質感的天然皮革製作，包身外部裝飾多個具有功能性的口袋和鉚釘裝飾，內襯為塗層Monogram帆布。配件亮點還包括一款刻著美國西部工作靴圖案的鋼製酒瓶和煙盒。

系列的鞋履則是路易威登與美國知名戶外品牌Timberland合作開發的LV 6吋黃靴。經典戶外靴款在路易威登義大利製鞋工坊Fiesso d’Artico工匠巧手製作，採用優質柔軟的傳統小麥色或黑色牛巴戈牛皮製作，並配備隔熱系統和接縫密封防水結構，以及招牌橡膠凸紋大底，鞋舌內襯上飾有Monogram壓花圖案，鞋身有Louis Vuitton鞋眼和皮標裝飾。

另一款LV Boot短靴，則是將6吋黃靴的廓形放大15%，並設計了五種不同的形式，每一種形式均搭配橡膠凸紋大底，採用小麥色或黑色粒面皮革製作，鞋舌內襯上飾有Monogram壓花圖案，搭配皮標裝飾。軍靴是採用小麥色粒面皮革或黑色粒面小牛皮製成，靴筒加長，搭配鞋帶鉤和綁帶細節。中筒靴採用小麥色或黑色牛巴戈牛皮製作，並採用拉鏈頭細節和棕色皮革踝帶。最後，使用小麥色或黑色牛巴戈牛皮製作的吊環靴，配備了側扣和馬具。

全球僅50雙的「特別訂製款」LV 6吋短靴則是由路易威登鞋履、珠寶和硬箱部門的專家合作打造，鞋舌上飾有18K金的LV字樣、Louis Vuitton鞋眼、鞋帶尖和標籤五金件。具有LV字樣的鞋舌上刻有「THE SUN IS SHINING ON US」的字句，鞋盒是採用訂製的Monogram皮革和透明壓克力製成，並搭配VVN飾邊。

LV X TIMBERLAND卡其色短靴，78,500元。圖／路易威登提供 LV X TIMBERLAND卡其色Monogram 6吋靴款，90,000元。圖／路易威登提供 Keepall 50 Toolbox包款，83萬元。圖／路易威登提供 LV X TIMBERLAND黑色軍裝風格中筒靴，10萬6,000元。圖／路易威登提供 路易威登2024年秋冬男士工裝膠囊系列與Timberland聯名合作靴款。圖／路易威登提供 LV X TIMBERLAND 「特別訂製款」咖啡色Monogram 6吋靴款，285萬元，鞋舌上飾有18K金的LV字樣及「THE SUN IS SHINING ON US」。圖／路易威登提供 LV X TIMBERLAND卡其色軍裝風格中筒靴，93,000元。圖／路易威登提供 Keepall 50 Toolbox包款，83萬元。圖／路易威登提供 路易威登2024年秋冬男士工裝膠囊系列與Timberland聯名合作靴款。圖／路易威登提供 路易威登2024年秋冬男士工裝膠囊系列與Timberland聯名合作靴款。圖／路易威登提供