不怕聽不夠、只怕你沒時間！盤點2024下半年十大熱門音樂活動

在音樂中一起解放自我吧！

翻攝FB／河海音樂季

從夏天唱到冬天，音樂的魔力再度席捲整個台灣，《 網路溫度計DailyView 》透過《 KEYPO大數據關鍵引擎 》輿情分析系統，先排除個人類的演唱會，盤點出2024下半年的音樂盛事，從熱情四溢的音樂祭，到充滿靈魂的戶外音樂節，每一個角落都將響徹動人的旋律，準備好你的耳朵和心靈，一同踏上這場聲音的奇幻之旅，享受音樂帶來的無限美好吧！

No.10 貢寮國際海洋音樂祭

翻攝／新北市政府

時間：7月19日至21日

地點：福隆海水浴場

由新北市政府所主辦的新北市河海音樂季之貢寮國際海洋音樂祭，已邁入第21年，這場免費活動結合音樂、美食和藝術，演出分為主舞台與小舞台，有icyball冰球樂團、固定客、TRASH、麋先生、拍謝少年，包含比賽團體共有40多組歌手輪番上陣，其中7月20日主舞台還有海洋獨立音樂大賞比賽，讓你徹底沉浸在音樂海洋中。

現場還設有多樣化的市集和打卡裝置，販售各式在地美食及飲品，可以在沙灘上一邊享受音樂，一邊欣賞福隆國際沙雕藝術季，網友期待表示「去看音樂祭表演前先吃個美味福隆便當」、「有拍謝少年當然要去！」「Goofy style超神」，不過也有網友對於這次沒有大都會舞台覺得可惜，「三重舞台確定沒有，已經流標了」、「本來很期待大都會，為什麼沒有啦」。

No.9 臺南夏日音樂節—將軍吼

翻攝FB／臺南夏日音樂節

時間：7月20日至21日

地點：將軍漁港

前身為台南馬沙溝音樂節的南夏日音樂節，2012年首次舉辦，並於2015年移師到將軍漁港，還將活動更名為「臺南夏日音樂節—將軍吼」。兩日分別以「台饒有港覺」及「將軍BAND³」為主題，匯聚了婁峻碩、玖壹壹、芒果醬、楊乃文、AcQUA源少年、潤少、怕胖團等13組知名藝人，連續兩天不僅有熱鬧的演唱會，絢麗的煙火秀也是一大看點，2024年首次結合燈光秀展演，煙火尺寸從3至12吋，將與燈光秀相互輝映，呈現華麗視覺饗宴。

網友表示「這種節日可以邀請到911真的驚喜了啦」、「星期六前面2個就會吸引一堆年輕人了」、「乃文唱什麼歌都好！乃文開心最重要」。

No.8 澎湖追風音樂燈光節

翻攝FB／澎湖國家風景區管理處

時間：8月30日至9月27日／每週五19:30開始

地點：澎湖觀音亭園區

號稱亞洲規模最大的戶外音樂節「澎湖追風音樂燈光節」，2023年吸引近10萬觀光客湧進澎湖，這次將以「攏來SING嗨風」為題再次熱鬧登場，展開連續五週的活動，演唱會方面網羅了小巨蛋等級堅強卡司，包含高爾宣、盧廣仲、徐佳瑩、林宥嘉、理想混蛋、宇宙人、W0LF(S)五堅情，和甫以《又到天黑》榮獲第35屆金曲獎年度歌曲獎的告五人等16組歌手輪流熱唱，讓粉絲直呼「恭喜Ozone解鎖澎湖」、「今年不錯欸」、「這卡司讓人好心動啊！」

音樂節周邊環境以「光島盛典」為主題，以追風、音樂、海島、四季為主軸，打造沉浸式燈光體驗，使澎湖的夜晚更加耀眼動人，其中台電首度跨足離島與澎湖攜手合作，以「節電夜夜秀」為主題，推動「節電 從我改變」的精神，也為活動帶來一波高聲量。

No.7 王功漁火節

翻攝／2024王功漁火節

時間：7月13日至14日

地點：彰化芳苑王功漁港及周邊地區

「北貢寮、中王功、南墾丁」 ，與貢寮、墾丁音樂祭齊名的王功漁火節將邁入20週年，這次活動也擴大舉辦，共有三大亮點，第一，孩童可以在水陸氣墊樂園中盡情放電；第二，民眾不僅可以參加千人烤蚵活動，品嚐新鮮肥美的海鮮，還能參加祈福嘉年華，活動包含闖關拿好禮、擲筊擂台賽等，讓你有吃又有拿！

最後則是眾所期待的海洋音樂會，邀請到五堅情、麋先生、魏嘉瑩、蓋兒Gail、李浩瑋、隨興樂團等11組歌手，活動將搭配燈光秀和無人機表演，並施放420秒煙火，要用三合一表演秀嗨翻全場，彰化縣縣長王惠美也開心於社群分享相關資訊，為活動增加聲量，網友表示「熱爆了！還是很多人踴躍參加」、「王功海洋音樂會有樂團歌手一定很熱鬧」。

No.6 月光．海音樂會

翻攝FB／東海岸大地藝術節 TECLandArts Festival

時間：7月21日（售票）、7月22日、8月20日、8月21日、9月19日、9月20日

地點：都歷遊客中心

喜迎十周年的東海岸大地藝術節，從6月21日至9月20日，除了舉辦8場音樂會，首場活動吸引近3000名遊客參與，其最大的特色是以東海岸的自然景觀作為舞台背景，藉由月升、日落、浪起、潮退等自然現象，讓觀眾在大自然的動態展演中感受音樂的魅力，同時也享受大自然所帶來的美好與感動。

音樂會陣容相當國際化，接下來不僅有阿爆、紀曉君、舒米恩及桑布伊等多位原住民歌手，還跨界找來日本的佛系歌手藥師寺寬邦、印尼的南僑幫舞蹈團，都讓網友相當期待。網友分享，「連藥師寺寬邦也請的到，會不會太強了」、「這樣的執行團隊，東管處要好好愛護珍惜」、「這個LINE UP真的讓人瘋狂」、「今年的卡司真的令人欣喜若狂」！

No.5 浪人祭

翻攝IG／浪人祭 Vagabond Festival

時間：10月4日至10月6日

地點：台南安平觀夕平台旁大草皮

以「龍躍古今・穿梭大員」為題，結合了音樂與淨灘，延續以往的環保核心理念，致力於打造一個既有趣又具社會責任感的音樂節，活動鼓勵樂迷自備餐具，同時現場也提供環保餐具租賃服務，積極落實垃圾減量。

目前公布的前兩波卡司中，包含勇奪第35屆金曲獎3項大獎的草東沒有派對、YELLOW黃宣、9m88、巨大的轟鳴，他們都是首次參戰，海外陣容更特別邀請擁有眾多樂迷的水曜日のカンパネラ（星期三的康帕內拉）以及獨立樂團Chinese Football，消息一公布即掀起熱烈討論，不少網友直呼，「我要去了！死都要去」、「第一波就回本到底是什麼鬼神操作」、「跟大家說浪人又熱又無聊真的不要跟我搶票」、「這看完死而無憾了吧」、「看到第一個是草東，搶票難度無情上升地獄等級」。活動已於7月12日宣布所有票種皆完售，可看出它的高人氣。

No.4 SUPER SLIPPA 超犀利趴13

翻攝FB／超犀利趴

時間：8月24日至25日

地點：台北小巨蛋

由五月天領軍的超犀利趴邁入第13年，活動的亮點兩天不僅保有五月天垃圾話作為壓軸，亦安排了芒果醬、宇宙人、任賢齊、高爾宣、動力火車及2024年回歸的最殺唱跳團體Energy一同登台演出，這次海外歌手更力邀日本好友，超人氣搖滾天團GLAY和flumpool凡人譜，攜手帶來超豪華的卡司熱唱；對於首次參加超犀利趴，GLAY興奮表示：「很期待能站上超犀利趴的舞台！加上超犀利趴也是五月天主辦的音樂祭，跟五月天的團員們也很久沒見了，還能見到台灣的樂迷們，我們真的非常期待！」

先前雖有停辦傳聞，但現在不只活動會如期舉行，目前售票系統顯示門票已全數完售，不少網友哀號，「又是秒殺的節奏」、「第一次遇到犀利趴秒殺」、「辦了十幾年，超犀利趴售票終於秒殺了」。

No.3 基隆浪曲嘉年華

翻攝／基隆市政府

時間：7月27至28日

地點：八斗子漁港碧砂泊區

由基隆市政府所舉辦的首屆「基隆浪曲嘉年華」，名稱取自英文lounge諧音，期待大家用輕鬆舒服的狀態享受音樂。活動有14組超強卡司，兩天主題分別為「浪曲搖擺之夜」、「浪曲悠遊之夜」，包含持修、梁文音、陳勢安、白安以及出身基隆且剛獲得金曲獎最佳原住民語歌手獎殊榮的舞思愛登台開唱，兩天壓軸分別由徐佳瑩及李玖哲演出，將用他們獨特的嗓音及唱腔帶來多首動人歌曲，27日晚上更有360秒的主題煙火秀，將氣氛推到最高點。

現場設有多個區域，無論你是想快樂野餐、躺平休息、悠活漫步，或是站在搖滾區體驗音浪，都能以自己最喜歡的方式享受這場音樂盛宴。另外為了回饋基隆市民，基隆市政府加碼推出三大回饋，包含可以與明星在後台近距離合影、享受主舞台的VIP區域、以及免費的野餐墊租借服務，網友表示「等不及衝一波了」、「好棒的場次」、「我該去了」。

No.2 Waterbomb Festival

翻攝X／Waterbomb_Official

時間：9月14日至15日

地點：大佳河濱公園

還記得日前在首爾剛落幕的Waterbomb潑水音樂節嗎？首爾場表演嘉賓有車銀優、白虎、李旼赫、珉豪等多位歌手，驚喜秀身材與粉絲同樂的畫面，在社群掀起話題！今年夏天，Waterbomb首次展開世界巡演，台北場將於9月揭幕，雖然目前卡司尚未公布，但消息曝光已嗨翻一片網友，「娜璉來我會瘋掉」、「希望是同樣的陣容」、「許願(G)I-DLE」、「想要華莎或泳知」、「好想看權恩妃！」

這場來自韓國的超人氣音樂節，融合K-pop、DJ及戲水的元素，堪稱夏日最強避暑良方，Waterbomb特色不僅在於豪華的演出陣容，還有超強的互動體驗，K-pop巨星在舞台上帶來震撼演出時，台下的觀眾可以拿著水槍互相潑水，一邊享受音樂，一邊消暑，是今年夏天不容錯過的一大盛會。

No.1 光雕音樂會

翻攝FB／臺灣國際熱氣球嘉年華

時間：7月1日至8月19日

地點：鹿野高台、國際地標、太麻里曙光園區等

想體驗一場與眾不同的視聽盛宴嗎？那你不能錯過台東縣政府所舉辦的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」光雕音樂會，這次的活動結合了13顆夢幻熱氣球、500架無人機及震撼煙火秀，加上宇宙人、玖壹壹、​麋先生、Boom！怪物星人、icyball 冰球樂團，以及雙台語金曲嘉賓曹雅雯和許富凱等多組歌手輪番熱力開唱。

光雕音樂會在成功三仙台、太麻里曙光園區及市區國際地標舉行，尤其是在鹿野高台舉辦的「熱氣球光雕FEAT無人機」光雕音樂會，最讓人期待，「無人機表演真的超讚的」、「哇嗚！真的好棒！煙火與無人機的結合」、「在場真的太感動了！美到無法形容」、「現場看真的很感動！有機會一定要去參加！」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年1月1日至2024年7月9日，共7個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論本次主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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