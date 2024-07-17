你有搶到嗎？ 魔杖一卡通、精靈球悠遊卡 今年最夯造型電子票證Top 10揭曉

熱門電子票證一文掌握

翻攝FB／ 寶可夢 台灣

近年電子票證市場流行3D造型風，出現不少令人驚豔的商品，例如2月獨家在台灣首間寶可夢中心開賣的「寶可夢悠遊卡─Pokémon Center TAIPEI快龍版」，以快龍背著皮卡丘圖案，配上「Pokémon Center TAIPEI」標誌，結合QQ繩與金色鑰匙圈，實用又具紀念價值。悠遊卡公司發現，透過悠遊卡與品牌之間的跨界合作，成為雙方拓展消費族群的方式之一，同時還能創造社群熱度，無論是對品牌端或是悠遊卡公司而言，都為年輕化的形象帶來加分效果。《網路溫度計DailyView》今天根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大高聲量3D電子票證，哪個是你的最愛？

No.10 寶可夢紀念球｜悠遊卡

寶可夢粉絲敲碗許願成功！寶可夢精靈球悠遊卡系列3月6日推出第六款紀念球，使用3D 開模與細緻工法，球體呈現鏡面白光澤，塗層增加珍珠膜，在光線折射下質感再升級。搭配紅色環形腰帶，在「逼」進出站時，會整圈發出紅色亮光，就像寶可夢大師收服神奇寶貝。民眾除了可以網購紀念球悠遊卡，也可於台北寶可夢中心現場購買，但週末寶可夢中心人潮眾多，因此店家為了安全考量，會發放「入店整理券」進行入場管理。有網友表示，「這個很帥」、「竟然有現貨」。

No.9 巨大蠟筆小新｜悠遊卡

悠遊卡公司2023年推出一張放大 4 倍的「巨大版經典悠遊卡」，意外引發話題，一張原價 350 元的悠遊卡，在網路上竟然炒到數千元。今年3月又推出「HELLO KITTY 50th巨大造型悠遊卡」，造成廣大粉絲瘋搶，3個月後，《蠟筆小新》也跟上這波「巨」大潮流，蠟筆小新SuperCard巨大造型悠遊卡於6月28日上市，長約30公分，小新一身萬年招牌打扮，紅色短袖寬鬆襯衫配上黃色短褲，外出攜帶超吸睛，民眾通勤嗶卡時絕對成為矚目焦點。有網友表示，「我有個想法，可以出車牌悠遊卡」、「這款適合掛著伸縮吊繩，直接掛在包包外感應使用」。

翻攝官網／一卡通

日本恐怖漫畫大師伊藤潤二的經典作品《富江》，以全新 3D 造型一卡通驚悚登場！《富江》一卡通於 3 月 1 日開賣，卡片本身以富江浮雕造型為主體，還額外搭配專屬識別證卡套和掛繩，整組售價1399元。

《富江》被譽為漫畫史上最令人害怕的女主角，《富江》一卡通最引人注目的就是嗶卡搭車、消費付款或儲值時，富江的眼睛會發出綠色的光，營造出一股恐怖氛圍。有網友表示，「做工很有質感，蠻好看的」、「第一次覺得卡上面會附著恐怖的東西」、「這個好可怕，但又想買」。

No.7 壽司小被被｜一卡通

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全球訂閱數最多的VTuber「鯊皇」Gawr Gura來啦！擁有可愛睡姿的Gawr Gura 蓋著壽司小被被，搖身一變成為一卡通。Gawr Gura與台灣壽司郎攜手合作，自2月19日至3月24日，共同推出聯名周邊商品及主題店活動。其中Gawr Gura 壽司小被被造型一卡通共有4款被子，包括鮭魚、鮪魚、蝦子以及玉子燒，每個售價1280元。高雄市長陳其邁2月參觀一卡通十週年特展，臉書貼出和現場巨大Gawr Gura 壽司小被被合影，有網友表示，「鯊鯊一卡通很可愛」、「好萌的壽司小被被造型一卡通」。

No.6 鏈鋸人｜一卡通

翻攝官網／一卡通

一卡通公司與日本漫畫《鏈鋸人》聯名合作，推出首款搭載一卡通功能的Apple Watch錶帶，只要伸出錶帶「嗶」一下，支付快速又便利。錶帶設計以《鏈鋸人》經典元素為靈感，特別打造「早川矽膠黑」、「淀治皮革橘」兩款主角風格，細節展現個性，售價2980元，於3月13日開始販售。《鏈鋸人》一卡通採用「軟式晶片加固技術」，解決傳統硬式晶片不耐折的問題，並透過「精密皮層分離」工法，將一卡通晶片嵌入皮革層中。晶片經過嚴密防水處理，即便錶帶吸附水分，也無需擔心一卡通感應功能會受影響。有網友表示，「好特別又實用」。

No.5 乖乖（奶油椰子口味）｜icash

翻攝官網／icash

2019年悠遊卡公司推出「好運乖乖來造型悠遊卡」，當時一推出就造成轟動，今年3月乖乖捲土重來，改化身成icash2.0，等比例縮小的包裝袋，還附有捲捲線，不少人想把不會過期的乖乖隨身帶著走。有網友表示，「感覺悠遊卡出的版本比較好看」、「金屬光澤跟原包裝一模一樣～想要」。在機械設備旁擺放綠乖乖是台灣的獨有文化，希望在擺放後能讓機器「乖乖地運轉」，而且綠色在電子儀器中，也象徵機器順利運作時所亮起的綠燈，甚至有不少科技公司會與乖乖公司合作，要求客製聯名款乖乖，祈求機台順利運作。

No.4 寶可夢精靈球｜悠遊卡

翻攝FB／寶可夢台灣

2019年悠遊卡公司推出首款經典紅白球寶可夢3D造型悠遊卡，開賣即秒殺，隨後陸續推出高級球、超級球、大師球、豪華球、紀念球共5款立體精靈球造型悠遊卡，也讓不少寶可夢迷搶購收藏。悠遊卡公司6月24日再次開放購買經典紅白球，更用心特別重新設計以透明盒包裝，增加收藏價值。有網友表示，「比以前的多了一條伸縮掛繩」、「出究極球我就買」。精靈球是寶可夢世界中收服或攜帶寶可夢的一種道具，《寶可夢》系列中共出現了38種精靈球，每種精靈球的功能都不盡相同，也都有各自的名字，其中精靈球最為經典，也被稱作神奇寶貝球、紅白球，是不少人的童年回憶。

No.3 巨大HELLO KITTY｜悠遊卡

翻攝官網／悠遊卡

HELLO KITTY悠遊卡是長青熱銷款，因為每年都有推出新的改款造型，受到不少KITTY迷的喜愛，也極具收藏價值，總有一批死忠的粉絲年年搶購。今年迎來HELLO KITTY誕生50週年，悠遊卡公司推出HELLO KITTY巨大造型悠遊卡，以經典HELLO KITTY臉為圖像，不只巨大化，還保留立體感構圖，掛在外出包上超搶眼，又可以方便「嗶」進出捷運，無論當擺飾或當禮物送KITTY粉，都非常令人喜愛。3月22日首度開賣當天，才短短8分鐘5000張現貨就完售，反應超熱烈，讓悠遊卡公司也緊急加開預購，有網友表示，「我會想預購複數」、「自己買透明防刮保護貼來貼」；但也有人指出，「包裝很不優，卡片也有刮痕，我都想退貨」。

No.2 50嵐珍奶｜一卡通

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手搖飲料店50嵐自2023年起為配合限塑政策，全面改為紙杯包裝，經典透明塑膠杯讓不少網友懷念，於是50嵐與一卡通合作，復刻推出珍奶一卡通，7月1日起於高雄、屏東及台東指定門市限量販售，只要單筆消費滿100元即可以 299 元加購一個。若完成珍奶一卡通記名，還送5張50嵐的10元優惠券，每位 iPASS MONEY 用戶限領一次，限量回饋1萬名，回饋之優惠券將於記名完成後，次月20日前發送至用戶一卡通APP中。珍奶一卡通具有液態流動的奶茶湯底，飽滿Q彈的粒粒珍珠，可愛又吸睛，一上架就引起網友熱烈討論，「超可愛的」、「羨慕，北部都沒有」、「八點就一堆人排隊」。

翻攝官網／一卡通

麻瓜們，快拿出魔杖喊出「速速前」的魔法口號吧！魔杖一卡通1：1還原電影中哈利波特使用的魔杖，不僅讓你通勤時刻有如站在九又四分之三月台，嗶卡後魔杖LED燈還會亮起，讓影迷們輕鬆實現魔法夢。魔杖一卡通可用於大眾運輸刷卡進站，還可以在便利商店購物，或設定電子解鎖開門。它共有哈利波特與鄧不利多兩種款式，精緻呈現魔杖細節，哈利波特迷千萬別錯過。有網友表示，「拿了這個魔法棒只要我不尷尬，尷尬的就是別人」、「這個不好收，人多擁擠怕戳到人」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年07月08日，共約半年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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