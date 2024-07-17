必勝客、海底撈4折起！foodpanda不只週三超級會員日 週四指定名店再加碼

外送服務已成為許多民眾日常不可或缺，花點錢就能省下時間、力氣，絕對是吸引大家一用再用的主因。foodpanda首度進行「省省吧大調查」，台灣總經理黃逸華更首次進行實測挑戰，從日常生活中公開親身記錄，分享活用foodpanda各式服務達成省時、省力、省錢、省心、省麻煩的秘訣，並攜手最新品牌好友林柏宏與9m88分享獨門省法，更首度公開除了pandapro會員每週三享知名品牌7折優惠，即日起還加碼推出漢堡王、必勝客等名店每週四全品項4折起的超省優惠。

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迎戰夏季消暑需求，除了台南旅遊必喝的「茶之魔手」全台指定分店獨家上架，免排隊就能喝到之外，foodpanda近期也攜手COLD STONE、大苑子、珍煮丹、清心福全及CoCo都可等熱門店家，7月份推出單筆消費滿279元，輸入優惠碼「省省吧販冰冰」即可享7.9折優惠，疊加店家指定品項優惠最高享5.9折。其中珍煮丹的手熬黑糖檸檬、CoCo都可的奶茶三兄弟、檸檬冬瓜露再享買1送1優惠。