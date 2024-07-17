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必勝客、海底撈4折起！foodpanda不只週三超級會員日 週四指定名店再加碼

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
國宴指定飲料茶之魔手全台指定分店獨家上架foodpanda，宅家也能輕鬆訂購珍珠伯爵奶茶、山楂烏龍、藍莓凍奶等招牌神飲。圖／foodpanda提供
國宴指定飲料茶之魔手全台指定分店獨家上架foodpanda，宅家也能輕鬆訂購珍珠伯爵奶茶、山楂烏龍、藍莓凍奶等招牌神飲。圖／foodpanda提供

外送服務已成為許多民眾日常不可或缺，花點錢就能省下時間、力氣，絕對是吸引大家一用再用的主因。foodpanda首度進行「省省吧大調查」，台灣總經理黃逸華更首次進行實測挑戰，從日常生活中公開親身記錄，分享活用foodpanda各式服務達成省時、省力、省錢、省心、省麻煩的秘訣，並攜手最新品牌好友林柏宏與9m88分享獨門省法，更首度公開除了pandapro會員每週三享知名品牌7折優惠，即日起還加碼推出漢堡王、必勝客等名店每週四全品項4折起的超省優惠。

foodpanda除了既有週三pandapro超級會員日享拉亞漢堡、Mister Donut等品牌7折優惠外，週四更加碼開放漢堡王、必勝客、海底撈、KitchenNow全品項4折起優惠，讓你週週享有名店折扣，週三吃不夠、週四繼續吃好吃滿。生鮮雜貨專區則享有線上線下一樣省的8.2折優惠。

迎戰夏季消暑需求，除了台南旅遊必喝的「茶之魔手」全台指定分店獨家上架，免排隊就能喝到之外，foodpanda近期也攜手COLD STONE、大苑子、珍煮丹、清心福全及CoCo都可等熱門店家，7月份推出單筆消費滿279元，輸入優惠碼「省省吧販冰冰」即可享7.9折優惠，疊加店家指定品項優惠最高享5.9折。其中珍煮丹的手熬黑糖檸檬、CoCo都可的奶茶三兄弟、檸檬冬瓜露再享買1送1優惠。

黃逸華也分享了幾個有趣數據與案例：「foodpanda每個月平均幫所有省下高達1,818年的時間；銷售品項年成長6成，連火金爐、情趣用品等冷門商品皆有販售；快商務pandago即時快遞服務區域擴大2.6倍，全台將近8成人口隨時享有幫手經濟服務，除了委託代抽知名店家排隊號碼牌外，也曾有消費者透過pandago解救小孩上課忘記帶聯絡簿的麻煩窘境；而家庭最愛買的牛奶與蛋又重又難拿，foodpanda統計1年間為消費者省下親自扛169萬公斤的力氣，相當於338隻大象的重量；而對忠實的pandapro會員來說，平均1個月最多可省下近300萬的金額，成功促成商家、消費者、平台三方產業鏈的正向循環。」

foodpanda攜手多間熱門店家祭出最高5.9折優惠，珍煮丹、CoCo都可更加碼祭出指熱門定品項買1送1。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手多間熱門店家祭出最高5.9折優惠，珍煮丹、CoCo都可更加碼祭出指熱門定品項買1送1。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手林柏宏與9m8，不藏私分享日常如何靠foodpanda省時、省力、省錢、省心、省麻煩。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手林柏宏與9m8，不藏私分享日常如何靠foodpanda省時、省力、省錢、省心、省麻煩。圖／foodpanda提供
foodpanda週三超級會員日推知名店家享7折優惠，週四更加碼開放漢堡王、必勝客、海底撈、KitchenNow全品項4折起優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda週三超級會員日推知名店家享7折優惠，週四更加碼開放漢堡王、必勝客、海底撈、KitchenNow全品項4折起優惠。圖／foodpanda提供

foodpanda 消費者 漢堡王

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