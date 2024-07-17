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NIKE X JACQUEMUS最新聯名 回到Air Max 1設計之源辦展

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Nike與Jacquemus兩大品牌三度攜手，這次推出的聯名系列將包括10款聚焦女性與男性生活方式的時尚單品。圖／Nike提供
Nike與Jacquemus兩大品牌三度攜手，這次推出的聯名系列將包括10款聚焦女性與男性生活方式的時尚單品。圖／Nike提供

2024巴黎奧運即將開幕展開，Nike與Jacquemus以巴黎這座城市及全球眾多的Nike簽約運動員為核心靈感，發表全新聯名系列，共同打造運動與時尚的盛宴。此外，Nike也將於7月24日在龐畢度中心開設「Art of Victory」展覽，展覽地點正是近40年前啟發了Air Max 1設計的地方。除了展覽外，Nike還將把龐畢度中心標誌性的外牆變成一塊畫布，展示體育的突破性故事，在龐畢度中心的戶外空間也將舉辦一系列對外的運動體驗活動。

NIKE X JACQUEMUS最新聯名：以巴黎和NIKE運動員為靈感

Nike與Jacquemus兩大品牌三度攜手，這次推出的聯名系列將包括10款聚焦女性與男性生活方式的時尚單品，像是重新設計的運動服裝、T恤、運動內衣和長款半身裙等。第三款聯名鞋款Nike x Jacquemus Air Max 1：結合了Nike經典Air氣墊飽滿、立體的輪廓，以及Jacquemus輕鬆寫意的標誌性風格。還有當前具有品牌標誌性的Le Swoosh：以Nike Swoosh標誌為靈感設計的時尚包款，

Nike x Jacquemus 2024夏季系列已透過jacquemus.com及Jacquemus店點發售，包括限定款銀色Nike x Jacquemus Air Max 1鞋款。大中華區將於7月23日透過Nike.com以及Nike指定店點發售。

NIKE攜手龐畢度中心 慶祝巴黎體育盛事

另外，Nike也將於7月24日在龐畢度中心開設「Art of Victory」展覽，展覽地點正是近40年前啟發了Air Max 1設計的地方。除了展覽外，Nike還將把龐畢度中心標誌性的外牆變成一塊畫布，展示體育的突破性故事，在龐畢度中心的戶外空間也將舉辦一系列對外的運動體驗活動。

當年，Nike設計師Tinker Hatfield從龐畢度中心內部結構外露的建築風格中汲取靈感，在Air Max 1的設計中開創性的打造出可見式氣墊。Tinker Hatfield表示「大膽嘗試，敢於冒險。至少要有一些突破性，讓人們注意到你的努力。我認為這對於這座建築和Air Max 1來說都是如此。技術很重要，但正是這種大膽和顛覆性的精神才引起所有人的關注。」

同時，由法國藝術家Raphael Zarka設計、建築師Jean-Benoît Vétillard共同合作完成的公共藝術—滑板公園「Cycloid Piazza」（2024），也在龐畢度中心的委託和Nike的支持下，邀請大眾以全新的方式與藝術互動。每天將安排跑步、籃球、足球、滑板和霹靂舞等體驗活動，點燃運動的熱情。

「Art of Victory」展覽將於7月24日至8月11日在巴黎市中心的龐畢度中心舉行，欲參觀展覽可至http://Paris.nike.com註冊，了解Nike於龐畢度中心周邊相關的更多活動安排。展覽期間，26歲以下的民眾可以免費參觀龐畢度中心的展覽和永久收藏。

Nike將在龐畢度中心開設「Art of Victory」展覽，也把龐畢度中心標誌性的外牆變成一塊畫布。圖／Nike提供
Nike將在龐畢度中心開設「Art of Victory」展覽，也把龐畢度中心標誌性的外牆變成一塊畫布。圖／Nike提供
在龐畢度中心的委託和Nike的支持下，由法國藝術家Raphael Zarka設計、建築師Jean-Benoît Vétillard共同合作完成的公共藝術—滑板公園「Cycloid Piazza」（2024）。圖／Nike提供
在龐畢度中心的委託和Nike的支持下，由法國藝術家Raphael Zarka設計、建築師Jean-Benoît Vétillard共同合作完成的公共藝術—滑板公園「Cycloid Piazza」（2024）。圖／Nike提供
另外，Nike將於7月24日至8月11日在龐畢度中心開設「Art of Victory」展覽。圖／Nike提供
另外，Nike將於7月24日至8月11日在龐畢度中心開設「Art of Victory」展覽。圖／Nike提供

巴黎奧運 設計師 運動

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