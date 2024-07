adidas攜手楊俊瀚、吳佳穎、射箭隊 勇闖巴黎奧運戰場

adidas今年發表全新品牌精神「YOU GOT THIS你可以的」,鼓勵運動愛好者實踐「Backyard」精神,找到當初愛上運動的起點。當奧運即將開幕,adidas持續聚焦於全球頂尖運動選手,呈現國際知名運動員與台灣參賽代表楊俊瀚、吳佳穎、射箭代表隊,與adidas並肩自信宣告品牌精神「YOU GOT THIS你可以的」。

今年adidas宣導全新品牌精神「YOU GOT THIS你可以的」,詮釋運動的壓力不分實力高低、也不分成績好壞,無論是專業選手或運動愛好者,只要回到最初對運動的熱愛,就能感受其中的本質純粹、享受運動的快樂。

這次在adidas全新國際品牌形象影片中集結多位國際選手,包含男子100公尺、200公尺短跑世界冠軍諾亞.萊爾斯(Noah Lyles)、男子110米跨欄U20世界紀錄保持人薩莎.卓亞(Sasha Zhoya)、霹靂舞女子世界冠軍劉清漪等人。而國內備受注目的Team adidas出戰成員:台灣男子200公尺短跑紀錄保持人—楊俊瀚、射擊選手—吳佳穎、射箭代表隊選手—湯智鈞、雷千瑩,也在個人形象影片中揭露在賽場上自身最大的壓力來源,面對質疑或頂尖選手的挑戰,如何獨到的化阻力為助力、發揮「YOU GOT THIS你可以的」無畏精神。

台灣男子200公尺短跑紀錄保持人—楊俊瀚,又有「台灣最速男」稱號,面對壓 力,他選擇回歸內心的平靜,專注於眼前的時刻,就如同他的強項短跑一般。在質疑與壓力面前,試著調整自身的狀態,並選擇掌控能夠控制的人事物,「我覺得運動是一件自由的事,不侷限在什麼場地,什麼角色,甚至是時間,只要你有想要運動的心,不需要有任何壓力,盡情享受並從中獲得樂趣與成就感!」

射擊選手—吳佳穎將射擊與生活定調為與「自己」的競賽,「專注」與「自我肯定」使她能在每次的低潮中尋找突破口,並以更穩定的心態面對挑戰。吳佳穎表示:「面臨低潮當下你會覺得很無力,我會先允許自己低落一陣子,睡一覺就把它忘掉,告訴自己不能一直糾結在這樣的情緒與感受當中,『關關難過關關過』」無論外界的期待如何,以更穩定的心態應對每一道難關,支持自己內心的聲音。

射箭代表隊男女選手—湯智鈞、雷千瑩,以其穩定的表現,在國際賽事中留下了深刻的印象。每一次站在賽場上,湯智鈞都把挑戰視為全新的開始,湯智鈞表示:「不管是第幾次挑戰世界舞台,我都會把它當成第一次,也是最後一場比賽來比,我會不斷跟自己對話,要相信自己、相信隊友、相信教練。」

對雷千瑩來說「射箭即是生活」,在多年的比賽歷練中,持續轉換心態對於運動至關重要。她學會了如何將來自各方的壓力轉化為自我激勵的力量,「把每一場比賽都當最後一場比,抱持挑戰的心態,期待把好成績帶回國。」雷千瑩認為比賽結果的重要性不及享受過程和尋找內在的成長與滿足,享受到運動中的每一個瞬間,並從中汲取力量。