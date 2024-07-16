每日限量20客！樂軒「Chef Ito客座套餐」只賣12天

樂軒和牛專門店新竹店，為提供更精緻的餐飲體驗，本季邀請宜蘭了了礁溪Habitat餐廳前廚藝總監張弘繹（Ito）客座，以多種香料、香草入饌，推出「樂軒新竹店 X Chef Ito客座套餐」，吃得到日本生蠔／余市／海膽、和牛塔塔／煙燻／魚子醬／富山白蝦等11道菜色，每日限量20客。

張弘繹擁有紮實義式料理經歷，曾於沙烏地阿拉伯餐廳擔任行政主廚，熟悉烤肉料理與各式香料運用。2020年回台後曾於了了礁溪擔任廚藝總監，將在地食材與香料巧妙結合，創造深刻味覺記憶。此次張弘繹也將本身專長結合樂軒的和牛料理，保留直火炭烤厚切和牛舌、日和紐約客、板腱牛排等經典部位，及樂軒獨創樂々醬之特色調味，並加入煙燻、酸香風味之香料或醬汁，平衡和牛豐潤油脂，同時穿插海鮮食材進行變化。

擔任開場的「日本生蠔／余市／海膽」將新鮮生蠔於桌邊炭烤，再選用余市威士忌調製的海膽醬，為生蠔增添旨味，同時擁有威士忌香氛，以及生蠔甘美鮮爽的海潮芬香。「和牛塔塔／煙燻／魚子醬／富山白蝦」將招牌和牛塔塔疊加木質煙燻油，提昇煙燻香氣，並以炸牛筋取代法棍，盛裝和牛塔塔、海膽、魚子醬與富山白蝦，一次擁有豐富多元的口感與滋味。

「南非鮑魚／北海道昆布／西班牙風乾火腿／鮭魚卵」將南非鮑魚蒸煮後浸泡北海道昆布水賦予旨味，再炙烤至彈性緊實的狀態，佐西班牙風乾火腿、雞高湯熬煮的鹹香醬汁，最後綴以鮭魚卵。「月見和牛紐約客／摩洛哥香料／鹹蛋黃

」從「月見蛋黃」發想，以自製荷蘭醬及鹹蛋黃取代原有生蛋黃，搭配上桌邊碳烤的日和A5紐約客，並以摩洛哥香料粉提味增香，顯現不同的層次。